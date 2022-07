Traditionshändler meldet nach 95 Jahren Insolvenz an

Von: Jessica Jung

Teilen

Ein Traditionshändler hat Insolvenz angemeldet. © IMAGO/Josep Suria

In Deutschland melden immer mehr Unternehmen Insolvenz an. Nun folgt der nächste Traditionshändler. Hier mehr lesen:

Mehr zum Thema Traditionshändler meldet Insolvenz an: Unternehmen nach 95 Jahren pleite

Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine machen vielen Supermärkten und Discountern schwer zu schaffen. Aus diesem Grund müssen immer mehr Inhaber ihre Läden aufgeben. Ein weiteres Unternehmen aus Deutschland hat nach 95 Jahren Insolvenz angemeldet, wie RUHR24 weiß.

Bei dem insolventen Traditionshändler handelt es sich um das Reformhaus Bacher, welches deutschlandweit über 100 Standorte hat. Vertreten sind diese überwiegend in Nord- und Nordwestdeutschland sowie am Oberrhein. Im Sortiment gibt es sowohl Naturkost und -kosmetik als auch Bio-Ware – zumindest bis jetzt. Denn das Unternehmen steckt aufgrund der Pandemie in finanziellen Schwierigkeiten. Doch trotzdem stellt das Reformhaus Bacher weiterhin Personal ein.