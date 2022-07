Studie zu Corona-Variante BA.5: Wie die stärkste Immunität entsteht

Von: Jason Blaschke

Teilen

Die neue Corona-Variante BA.5 (Symbolbild) soll ansteckender sein und sich deshalb auch im Sommer rasant verbreiten. © Sebastian Gollnow/dpa

In einer Studie haben dänische Forscher analysiert, wie der beste Immunschutz vor einer BA.5-Infektion aussieht. Lesen Sie hier, wie man ihn bekommt:

Inzidenzwerte von über 600 sind in Deutschland derzeit Standard. Seit Mitte Juni bewegen sich die bestätigten Fallzahlen, die das Robert Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht, auf demselben hohen Niveau. Einer der Gründe für die aktuelle Infektionsdynamik ist die Tatsache, dass die derzeit dominante Covid-19-Variante BA.5 in Deutschland zwar mildere Infektionen verursacht, aber auch ansteckender ist, als vorherige Virusvarianten.

HEIDELBERG24 verrät, welche Kombi einen guten Immunschutz vor Corona-BA.5 begünstigt

In einer Studie hatten dänische Forscher jüngst untersucht, welche Kombination aus Impfschutz und Genesung am besten vor der BA-5-Variante schützt. Um die Frage zu beantworten, hatten die Wissenschaftler aus Kopenhagen Daten des nationalen COVID-19-Überwachungssystems von April 2022 bis Ende Juni analysiert. Ihre Erkenntnisse haben die Experten jetzt in einer Vorab-Studie im Fachmagazin The Lancet veröffentlicht. (jsn)