Glänzend oder matt: Welche Seite der Alufolie sollte man benutzen?

Von: Katja Becher

Teilen

Welche Seite der Alufolie sollte man benutzen? (Montage) © pixabay/Montage HEADLINE24

Alufolie kommt in Haushalt und Küche häufig zum Einsatz. Lesen Sie hier, warum die Folie eine glänzende und eine matte Seite hat – und welche man benutzen sollte:

Mehr zum Thema Alufolie: Darum gibt es eine glänzende und eine matte Seite

Alufolie findet man wohl in so gut wie jedem Haushalt in der Küchenschublade. Die Folie wird meist zur Aufbewahrung von Lebensmitteln benutzt, man kann sie aber auch anderweitig einsetzen. Viele wissen zum Beispiel nicht, welch genialen Effekt Alufolie in der Spülmaschine hat. Wer sich den praktischen Küchenhelfer einmal genau angeschaut hat, dürfte bereits bemerkt haben, dass Alufolie tatsächlich zwei verschiedene Seiten hat – eine matte und eine glänzende.

Welche Seite der Alufolie man wann nutzen sollte – und warum die Folie überhaupt eine glänzende und eine matte Seite hat – verrät HEIDELBERG24.

Obwohl Alufolie meist in der Küche eingesetzt wird, kann der silberne Haushaltshelfer tatsächlich noch viel mehr. So kann sie zum Beispiel zum Bügeln genutzt werden, bringt mattes Geschirr wieder zum Glänzen – oder hilft sogar beim Sparen von Heizkosten.