Selbsttests kaufen: Lieferchaos bei Aldi, dm und Lidl – hier gibt es noch Corona-Tests

Einzelhandel hat Beschaffungsprobleme

Wann kann man wieder Selbsttests kaufen? Aldi, Lidl und dm äußern sich jetzt zu dem Lieferchaos. Die Tests sind auch in Onlineshops erhältlich – mit einem Haken.

Deutschland – Für viel Verwunderung sorgte Anfang März die Tatsache, dass die Einzelhändler scheinbar schneller an die Tests kamen als die Bundesregierung. Mittlerweile steht allerdings fest: Auch die Einzelhändler wie Aldi, Lidl oder dm haben Beschaffungsprobleme, wie RUHR24.de* berichtet.

Nur ganz vereinzelt sind die Tests noch erhältlich, denn der Handel hat massive Lieferschwierigkeiten. So kann man aktuell beispielsweise laut eines Berichtes des RND bei Aldi Süd ab und zu noch Selbsttests kaufen – ebenso sind sie in einigen Onlineshops verfügbar.

In den Webshops kosten die Antigen-Tests zur Eigenanwendung allerdings teilweise doppelt so viel wie in den Discountern oder Drogerien. Neben dem Impfchaos scheint auch das Thema „Testen“ in Deutschland ein leidiges zu werden. *RUHR24 ist Teil des Redaktionsnetzwerks von IPPEN.MEDIA.