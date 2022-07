Schulstifte bei Stiftung Warentest: Ergebnis für Textmarker und Tintenroller

Von: Tobias Becker

Stiftung Warentest hat Tintenroller, Textmarker und Tintenpatronen untersucht. © Uli Deck / dpa

Jedes Jahr brauchen Schülerinnen und Schüler neue Stifte. Lesen Sie hier, wie Tintenroller, Textmarker und Tintenpatronen bei Stiftung Warentest abschneiden:

In vielen Bundesländern laufen noch die Sommerferien, in Baden-Württemberg beginnen sie gerade. Für Eltern und Schulkinder ist es an der Zeit nach und nach die Schulsachen für das kommende Schuljahr zu kaufen. Dazu gehören meist nicht nur Bücher und Hefte, sondern auch Stifte in allen Formen. Stiftung Warentest hat nun Textmarker, Tintenroller und Tintenpatronen untersucht und kommt zu einem Schockergebnis.

HEIDELBER24 verrät, was Stiftung Warentest bei Textmarkern, Tintenpatronen und Tintenrollern entdeckt hat.

In den Tests beachten Verbrauchermagazine wie Stiftung Warentest häufig Inhalte, die Verbraucher normal nicht mit bloßem Auge sehen. Oft handelt es sich um mögliche Gefahren für die Verbraucher. (tobi)