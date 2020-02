Rundfunkbeitrag soll deutlich steigen: So viel muss wohl jeder mehr bezahlen

Ab 2021

von Andreas Schmid schließen

Der Rundfunkbeitrag soll 2021 steigen. Das geht aus einer Empfehlung der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten hervor.

Der Rundfunkbeitrag soll 2021 erhöht werden.

soll 2021 erhöht werden. Das empfiehlt eine Expertenkommission.

Konkret beschlossen ist der Vorschlag allerdings noch nicht.

Berlin - Der Rundfunkbeitrag soll aus Sicht einer Expertenkommission zum Januar 2021 steigen. Ab nächstem Jahr soll die Abgabe statt der momentan monatlichen 17,50 Euro dann 18,36 Euro entsprechen - dies entspricht einer Erhöhung um 86 Cent. Sie könnten in Zukunft also jährlich 10,32 Euro mehr an Rundfunkgebühren überweisen.

Rundfunkbeitrag wird erhöht: KEF gibt Empfehlung ab

Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) übergab am Donnerstag in Berlin ihren Bericht mit dieser Empfehlung an die Bundesländer, die in der Sache das letzte Wort haben und darüber noch entscheiden müssen.

Der Zuständigkeitsbereich der KEF besteht neben der Satelliten-Ausstrahlung vor allem darin, den Finanzbedarf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland zu überprüfen und den Landesparlamenten die Festsetzung des Rundfunkbeitrags zu empfehlen. Gesetzliche Grundlage des Ganzen ist der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag, der einerseits die Höhe des Beitrags und andererseits die Verteilung der Mittel regelt.

Rundfunkbeitrag: 2015 noch gesunken - nun deutlich erhöht

Vonseiten der KEF sei man überzeugt, dass mit der Erhöhung des Rundfunkbeitrags eine ausreichende Finanzierung gesichert sei. Der Vorsitzende Heinz Fischer-Heidlberger forderte von den jeweiligen Ländern deshalb, das Ganze zügig umzusetzen.

In den sozialen Medien wurden unmittelbar Spekulationen laut, was denn nun mit den zusätzlichen Einnahmen passiere. Die Vorstellungen von Twitter-Nutzer „Der_Matten“ bleibt aber wohl nur eine Träumerei.

Der #Rundfunkbeitrag soll erhöht werden??

Bekomme ich dann die #Bundesliga live im öffentlich-rechtlichen?

Oder was machen die mit dem Geld? ⚽ — Der Mαʈʈℯɳ (@Der_Matten) February 20, 2020

Im April 2015 war der Rundfunkbeitrag erst gesunken - von 17,98 Euro auf 17,50 Euro. Seither gab es keine Änderungen, doch nun soll es die nächste Anpassung geben.

as/dpa