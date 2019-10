Rückruf: Glassplitter in Bio- Suppe gefunden

Warnung vor Bio-Produkt

Rückruf eines Bio-Produkts: Der Naturkosthersteller Rapunzel warnt vor einer klaren Suppe aus seinem Sortiment, in der Glassplitter gefunden wurden.

Legau/Bayern - Lebensmittelrückrufe gibt es beinahe täglich. Jetzt ist auch ein Produkt des Naturkostherstellers Rapunzel betroffen. Dabei handelt es sich um einen Rückruf des Produktes „Klare Suppe, 250 g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 18.09.2020 Das Produkt steht in verschiedenen Märkten zum Verkauf.

Rückruf von klarer Suppe: Glassplitter in Bio-Produkt

Wie Rapunzel auf seiner Website bekannt gibt, wurden in dem braunen Glas „Klare Suppe, 250g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 18.09.2020 Glasteile gefunden. Diese wurden bei einer Kontrolle in einem Glas gefunden. Daher ist es möglich, dass auch in anderen Gläsern der „Klaren Suppe“ mit dem genannten MHD Glassplitter enthalten sind. Aus diesem Grund ruft der Hersteller vorsichtshalber die „Klare Suppe“ zurück.

Der Hersteller bittet die Verbraucher, dass sie das Produkt im Fachgeschäft zurückgeben. In diesem Fall wird der Kaufpreis natürlich erstattet. Rapunzel betont, dass andere Brühen und Suppen des Herstellers nicht von diesem Rückruf betroffen sind. Darüber hinaus will der Naturkosthersteller alles tun, um den aktuellen Fall aufzuklären.

Rückruf von klarer Suppe: Bio-Produkt in ganz Deutschland verfügbar

Rapunzel nimmt keine regionalen Einschränkungen vor. Daher gilt die Rückrufaktion wohl bundesweit. Es ist davon auszugehen, dass die „Klare Suppe, 250g“ im Naturkost-Fachhandel, also in Reformhäusern, Bio-Supermärkten oder Bio-Läden, in ganz Deutschland vertrieben wird.

Immer wieder kommt es bei Bio-Produkten zu Rückrufen. So kam es unter anderem zu einem Rückruf eines beliebten Bio-Produkts, weil dieses tödliche Vergiftungen hervorrufen könnte. Gleich mehrere Bio-Produkte der Marke TerraSana wurden zurückgerufen, weil der Hersteller vor Schimmelpilzgift in verschiedenen Produkten warnte. Ebenfalls vor Schimmelpilzgift warnte dm, als die Drogeriemarktkette ein Produkt zurückrufen ließ.

Rückruf von klarer Suppe: Glasscherben und Glassplitter können gefährlich werden

Wie produktrueckrufe.de schreibt, können Glasscherben oder -splitter je nach Größe und Beschaffenheit Schnittverletzungen in der Speiseröhre oder Mundhöhle verursachen. Auch im Magen- und Darmtrakt könnte es zu Verletzungen kommen. Darüber hinaus kann auch Atemnot, bis hin zur Erstickungsgefahr nicht ausgeschlossen werden.

she