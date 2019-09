Rückruf: Plastik-Gefahr in der Pizza - Dr. Oetker ruft beliebte Sorte zurück

Fehler in der Lieferung

Das Nahrungsmittelunternehmen Dr. Oetker warnt vor gesundheitlichen Gefahren für Kunden. Eine beliebte Pizza des Konzerns wird wegen Plastik zurückgerufen.

Bielefeld - Die Pizzen von Dr. Oetker sind weit verbreitet. Nun warnt das Unternehmen vor „gesundheitlichen Risiken“ bei einer Charge der beliebten „Ofenfrischen“ und bittet Kunden, die betroffene Ware nicht zu verzehren und in den Supermarkt zurückzubringen.

Plastik-Gefahr in der Pizza: Dr. Oetker ruft beliebte Sorte zurück

Der Grund für den Rückruf laut Pressemitteilung vom Dienstag (10. September): „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in Einzelfällen – aufgrund eines Fehlers in der Rohstofflieferung – weiße Plastikteilchen im Belag der Pizza befinden.“ Die betroffenen Produkte wurden ausschließlich in Deutschland angeboten. Dr. Oetker bittet die Kunden, die Pizza „in der Einkaufsstätte, in der das Produkt erworben wurde, abzugeben“.

Plastik in Pizza: Dr. Oetker ruft „Die Ofenfrische Thunfisch“ zurück

Konkret betroffen ist die Sorte Thunfisch von „Die Ofenfrische“ (GTIN: 4001724011149). Wer eine solche Pizza hat, sollte die folgenden Merkmale abgleichen:

Die Chargen-Nummer lautet 28061911

Das Produktionsdatum ist der 28.06.2019

Der Produktionszeitraum der betroffenen Ware liegt zwischen 06.13 Uhr und 09.01 Uhr

Das Verfallsdatum ist 03.2020.

Wer diese Daten auf der Packung findet, sollte die Pizza vorsichtshalber nicht verzehren und im Supermarkt zurückgeben. Kunden erhalten das Geld zurück, andere Chargen oder Produkte sind nicht betroffen.

Weitere Rückrufe: Supermärkte warnen vor Verzehr

Auch weitere Lebensmittel sind aktuell von Rückrufen betroffen. B ei Lidl fand sich erst kürzlich ein Kunststoffteil in einer Leberwurst - der Konzern reagierte prompt mit einem landesweiten Rückruf. Die Supermarktkette Rewe warnt vor gefährlichen Bakterien in einem Produkt und warnt dringend vor Verzehr. Auch Edeka rief ein beliebtes Produkt der Eigenmarke „Gut & Günstig“ zurück, weil einige Menschen einen allergischen Schock erleiden könnten. Weil beim Verzehr von einem bestimmten Käse Durchfall und Fieber drohen, wird das Produkt zurückgerufen.

