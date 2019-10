Käse-Rückruf: Listerien- und Kolibakterien sorgen für Lebensgefahr - Angst nach Todesfällen

Verseuchte Lebensmittel

Ein Käsehersteller hat mehrere Produkte aus seinem Sortiment zurückgerufen. Die Produkte können unter anderem mit Listerien verseucht sein und Krankheiten auslösen.

Moulis - Wer in letzter Zeit Käse an einer Theke gekauft hat, sollte die eigenen Vorräte dringend überprüfen. Der französische Käsehersteller „Le Moulis“ hat gleich mehrere Produkte aus seinem Sortiment zurückgerufen und warnt dringend. Es gibt einen Verdacht auf gesundheitsschädigende Bakterien in verschiedenen Sorten von Rohmilchkäse.

Rückruf: Lebensgefahr durch Listerien- und Kolibakterien in Käse - Hersteller ruft Produkt zurück

Die Produkte könnten mit Listerien (Listeria monocytogenes) verseucht sein. Nach mehreren Todesfällen wegen des Bakteriums in den Niederlanden wird über die Bakterien aktuell berichtet und gewarnt. Die Angst verschiedener Konsumenten wächst. Für Wilke-Produkte läuft derzeit ein weltweiter Rückruf. Am Dienstag schlossen Behörden die Produktion.

Daher die eindringliche Warnung auch des Herstellers „Le Moulis“. Demnach können diese Bakterien zu Fieber und Kopfschmerzen führen, besonders gesundheitlich geschwächte Personen sind gefährdet. Folgeerkrankungen können im schlimmsten Fall bis zum Tod führen.

Konkret betroffen sind drei Produkte:

Moulis vache

Moulis vache prestige

Bethmale de marterat

Der Rückruf gilt für die Käsesorten mit den Chargennummern 19163112, 19170119, 19177126, 19184103, 19191110, 19199118 und 19205124 und den Mindesthaltbarkeitsdaten 29. November 2019, 1. Dezember 2019, 5. Dezember 2019, 8. Dezember 2019, 13. Dezember 2019, 20. Dezember 2019 und 22. Dezember 2019.

Rückruf: Nicht nur Listerien - Auch Kolibakterien in Käse von „Le Moulis“ vermutet

Doch Listerien sind nicht die einzigen Bakterium, die der Hersteller in seinen Produkten vermutet. Zwei der bereits genannten Produkte können zudem Kolibakterien erhalten, die zu teils fieberhaften Magen-Darm-Störungen und Nierenkomplikationen führen können.

Betroffen sind diese beiden Produkte:

Moulis vache

Moulis vache prestige



Der Rückruf gilt für die Käsesorten mit der Chargennummer 19228116 und MHD 20. Dezember bis 27. Dezember 2019.

Käse-Rückruf: Rückgabe an Verkaufsstellen und Warnung vor Symptomen

Wer die betroffenen Produkte erworben hat, kann sie an der Verkaufsstelle zurückbringen. Wenn nach Verzehr die genannten Symptome auftreten, sollte zudem dringend ein Arzt aufgesucht werden.

Auch niederländischer Käse ist aktuell von einem Rückruf wegen Listerien betroffen. Fleisch kann aber ebenso betroffen sein. Kürzlich musste auch Netto ein tierisches Produkt wegen Listerien aus dem Regal nehmen, auch bei Rewe gab es einen Rückruf wegen Listerien.

dpa