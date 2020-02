Rückruf wegen Gesundheitsgefahr: Lidl ruft beliebtes Produkt zurück

Vorsicht

Ein beim Discounter Lidl verkauftes Produkt wird aktuell zurückgerufen. Der Hersteller warnt, dass sich darin Kunststoff-Teilchen befinden könnten.

Ein Hersteller ruft gerade einen Reibe-Käse zurück.

In dem Produkt könnten Kunststoffteile enthalten sein.

Der Käse wurde in Deutschland bei Lidl verkauft.

Käseliebhaber sollten aktuell Vorsicht walten lassen: Der niederländische Hersteller Delicateur ruft gerade eines seiner Produkte zurück und warnt vor dem Verzehr. In dem Käse könnten Kunststoff-Teilchen enthalten sein. Diese sollten wegen ihrer blauen Farbe eigentlich schnell auffallen. Da es sich allerdings um einen Käse handelt, der gerieben verkauft wird, erhöht dies die Gefahr noch, dass die gefährlichen Teilchen übersehen und gegessen werden. In Deutschland wurde das Produkt bei der Discounter-Kette Lidl vertrieben und in mehreren Bundesländern verkauft.

Lidl ruft Käse zurück: Hersteller warnt

Betroffen ist nach Angaben von Delicateur das Produkt „Milbona Gouda jung gerieben, mindestens 7 Wochen gereift, 250g“. Dieses sei von Lidl-Deutschland in den Bundesländern Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verkauft worden. Zudem ist der Käse auch via Lidl-Österreich verkauft worden.

+ Milbona Gouda jung gerieben, mindestens 7 Wochen gereift © obs / Lidl

Lidl-Rückruf: Käse kann Plastikteile enthalten

Delicateur warnt vor dem Verzehr des geriebenenKäses. Demnach kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem Produkt Kunststoff-Fremdkörper enthalten sind. Die Teilchen sollen eine bläuliche Farbe haben. Beim Verzehr könnte demnach Verletzungsgefahr bestehen. Kunden sollten den Käse deshalb keinesfalls zu sich nehmen.

Allerdings sind nicht alle Chargen des Käses betroffen. Der Rückruf betrifft demnach Produkte mit folgenden Eigenschaften:

Mindesthaltbarkeitsdatum 23.03.2020

Losnummer 893839538051060191224

Identitätskennzeichen NL Z 0507 i EG

Rückruf: Lidl nimmt Käse sofort aus dem Sortiment

Lidl hat sofort nach der Information durch den Hersteller reagiert und den Käse aus dem Verkauf genommen. Kunden, die den Gouda gekauft haben, können ihn in allen Lidl-Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage eines Kassenzettels erstattet.

Wie die Plastikteilchen in den Käse gekommen sein konnten, ist aktuell nicht bekannt. Der Hersteller entschuldigt sich für mögliche Unannehmlichkeiten.

Aktuell ruft ein Hersteller auch das Schmerzmittel Ibuprofen zurück. Zudem warnt ein Hersteller vor einem Gebrauchsgegenstand. In diesem könnte sich ein krebserregender Stoff befinden.