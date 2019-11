Rückruf: Mögliche Gesundheitsgefahr - beliebtes Produkt von Kaufland betroffen

Kühlkette unterbrochen?

Die Supermarktkette Kaufland verkündet den nächsten Rückruf für ein Lebensmittel-Produkt. Beim Verzehr einer eigens hergestellten Leberwurst drohen gesundheitliche Folgen.

Erneut gibt es einen Rückruf von Wurstprodukten - diesmal bei Kaufland .

- diesmal bei . Vom Verzehr der hauseigenen Leberwurst Marke „K-Favourites“ wird abgeraten.

wird abgeraten. Der Rückruf betrifft vier verschiedene Sorten.

Neckarsulm/Heilbronn - Immer wieder müssen Lebensmittelkonzerne beziehungsweise deren Abnehmer - die Supermarktketten - Rückrufe in die Wege leiten, weil bei routinemäßigen Kontrollen Mängel auftreten.

Leberwurst-Rückruf: Vier Sorten bei Kaufland betroffen

Am Mittwoch, den 27. November, wurde der nächste Vorfall bekannt. Diesmal geht es um Kaufland, ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe aus Baden-Württemberg.

So muss das Unternehmen wegen möglicher Gesundheitsgefahr vier Sorten einer eigens produzierten Leberwurst einem Rückruf unterziehen. Betroffen sind demnach die Geschmacksrichtungen Preiselbeere, schwarze Trüffel, geröstete und gemahlene Kaffeebohnen sowie Apfel und Zwiebel, allesamt dem Sortiment "K-Favourites" zugehörig.

+ Weil die Kühlkette unterbrochen war, ruft Kaufland seine Leberwurst zurück. Betroffen sind vier Sorten des "K-Favourites"-Sortiments. © Lebensmittelwarnung/dpa-infocom

Die verpackte Wurst wird jeweils in Packungen von 150 Gramm angeboten, die kritischen Produkte wurden mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 11. Dezember und 18. Dezember 2019 verkauft. Auch über das Portal Lebensmittelwarnung.de wurde die Information verbreitet.

Rückruf von Leberwurst bei Kaufland: Übersicht der Produkte

Marke: K-Favourites

Leberwurst mit Preiselbeeren (150 Gramm) GTIN 4337185751189

Leberwurst mit schwarzen Trüffeln (150 Gramm) GTIN 4337185751264

Leberwurst mit gerösteten und gemahlenen Kaffeebohnen (150 Gramm) GTIN 4337185751226

Leberwurst mit Apfel und Zwiebel (150 Gramm) GTIN 4337185751202

Als Grund für den Rückruf gibt Kaufland eine mögliche Unterbrechung der Kühlkette an, wodurch die Qualität der Leberwurst in Mitleidenschaft gezogen sein könne. Die Waren wurden beinahe in ganz Deutschland angeboten, als Verbreitungsgebiet werden 14 von 16 Bundesländern genannt: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Rückruf von mehreren Sorten Leberwurst bei Kaufland



Kurz zuvor gab es unter anderem auch für Kaufland einen anderweitigen Rückruf, bei dem es ebenfalls um ein Fleischprodukt geht. Die Gesundheitsbehörden reagierten auf einen Salmonellen-Fund bei routinemäßigen Lebensmittelkontrollen: In der Wurst eines deutschen Herstellers wurden Salmonellen nachgewiesen.

Kürzlich musste eine Fleischerei ebenfalls zahlreiche Wurst-Produkte zurückrufen - hier war ein Listerien-Fund der Anlass. Besonders unangenehm: Es ist nicht bekannt, wo genau die kritischen Waren verkauft wurden.

PF mit dpa