Dissen - Die beiden Firmen Teuto Markenvertrieb GmbH und Fuchs Foodservice GmbH rufen derzeit eines ihrer Produkte Zurück und warnen vor dem Verzehr: Betroffen ist das Gewürz „Oregano gerebelt“. Dieses wurde in verschiedenen Ausführungen bei unterschiedlichen Handelsunternehmen verkauft. Das teilte eine Sprecherin der Unternehmen am Dienstag der dpa mit. Die betroffenen Händler hätten die Ware bereits vorsorglich aus dem Verkauf genommen.

Bei Eigenkontrollen sei in einzelnen Proben ein erhöhter Gehalt an sogenannten Pyrrolizidinalkaloiden (PA) festgestellt worden, sagte die Sprecherin. Diese könnten bei der Ernte unbeabsichtigt etwa in Kräuter gelangen. Manche Pflanzenarten bilden PA, um sich vor natürlichen Fressfeinden zu schützen. In größeren Mengen verzehrt könnten sie die Gesundheit schädigen, warnte die Sprecherin. Aufgrund der möglichen Gesundheitsgefahr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt keinesfalls konsumieren.

Kunden könnten die Produkte auch ohne Kassenbon zurückgeben und bekämen das Geld erstattet. Der Gewürzhersteller Fuchs in Dissen bei Osnabrück hatte Mitte Januar bereits sein Produkt „Fuchs Professional Oregano gerebelt, 250 g-Beutel“ zurückgerufen. Eigenen Angaben zufolge ist die Fuchs-Gruppe mit 3000 Mitarbeitern das weltweit größte Gewürzunternehmen in privatem Besitz.

