Verzehr kann krebserregend sein: Schimmelpilzgift in Fruchtriegeln entdeckt

Produkte werden bundesweit verkauft

Gleich zwei Sorten Fruchtriegel ruft ein Unternehmen aus der Bio-Branche zurück. In diesen steckt eine Zutat, die zu Nierenschädigung und Krebserkrankung führen kann.

Lübeck/München - Eigentlich sollen sie für eine Erfrischung im Mund sorgen und mit ihrem fruchtigen Geschmack überzeugen. Doch von einigen der Fruchtriegel aus dem Hause der Lübecker Lubs GmbH geht stattdessen Gefahr für die Gesundheit des Konsumenten aus. Dabei handelt es sich um die Geschmacksrichtungen Mandel-Vanille und Banane-Mandel. Diese werden zurückgerufen.

Dem norddeutschen Unternehmen zufolge wurde bei einer routinemäßigen Überprüfung in einer Charge türkischer Feigen ein erhöhter Gehalt an Ochratoxin-A - kurz: OTA - festgestellt. Dieses Schimmelpilzgift kann „bei stark erhöhter Langzeitaufnahme“ die Nieren schädigen und krebserregend wirken. Zugleich teilt Lubs mit, dass der Wert bei „den zuvor vorliegenden Analysen des Lieferanten“ deutlich unterhalb der erforderten Grenze gelegen habe.

Rückruf von Fruchtriegeln: Insgesamt sieben Chargen betroffen

Beim Fruchtriegel Mandel-Vanille sind die Artikel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14. Oktober 2020, 11. November 2020 und 12. Dezember 2020 betroffen, bei Banane-Mandel sind es Produkte, die bis zum 23. September 2020, 20. Oktober 2020, 13. November 2020 und 12. Dezember 2020 haltbar sind. Diese Riegel können nach Unternehmensangaben gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbelegs zurückgegeben werden.

Die Riegel bestehen zu etwa 20 Prozent aus Feigen. Lubs arbeitet nach eigenen Angaben ausschließlich mit Zutaten aus ökologischem Anbau. Die betroffenen Produkte werden bundesweit in erster Linie in Bio-Supermärkten verkauft. Das 1982 gegründete Unternehmen liefert aber auch in mehr als 20 weitere Länder, darunter Österreich, Polen, Frankreich, Spanien, Japan oder Singapur.

Rückruf von Fruchtriegeln: Unternehmen gibt Informationen via Mail und Telefon

Für weitere Informationen zum Rückruf können sich Interessierte auf zwei Wegen an Lubs wenden: per Mail über info@lubs.de oder per Telefon unter der 0451/5860670.

