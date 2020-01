Rückruf von Wurst- und Fleisch in Bayern - Bei Verzehr besteht Lebensgefahr 

Metzgerei warnt

von Jennifer Lanzinger

Eine Metzgerei aus Bayern warnt nun vor dem Verzehr ihrer Produkte. In zahlreichen Fleisch- und Wurstwaren wurden Listerien festgestellt.

Eine Bio-Metzgerei startet nun einen großen Rückruf.

Bei einer Routine-Kontrolle wurden Listerien gefunden.

Fast das ganze Sortiment ist betroffen.

Langenbach - Weil im Rahmen einer Routinekontrolle überhöhte Mengen an Listerien festgestellt worden waren, werden nun zahlreiche Fleisch- und Wurstwaren zurückgerufen. Wie das Unternehmen aus Freising mitteilt, seien von dem Rückruf Biomärkte in München und Umgebung betroffen.

Freising: Großer Fleisch-Rückruf: Listerien-Gefahr - Bio Metzgerei warnt vor Produkten

Bei der Routinekontrolle ist in einer geschnittenen und verpackten Gelbwurst mit dem MHD 16.01.2020 eine erhöhte Menge an Listerien festgestellt worden. Aus diesem Grund wird vorsorglich fast das komplette Sortiment des Betriebs zurückgerufen. Wo genau sich im Betrieb der Infektionsherd befindet, war zunächst nicht klar.

Demnach sind die Produkte der Tagwerk Bio Metzgerei in Biomärkten in München sowie in den Landkreisen München, Landshut, Freising, Erding und Mühldorf verkauft worden. Das teilte das Unternehmen am Freitagabend mit.

München: Bio-Metzgerei ruft Fleisch und Wurst zurück

Einige wenige Produkte des Unternehmens sind nicht vom Rückruf betroffen. Dazu gehören den Angaben zufolge: „Fleisch, Ganze Salamistangen, Polnische, Pfefferknacker, Chiliknacker und Rinderchiliknacker“, außerdem „Aufschnittwurst als Mini oder ganze Stange im Kunstdarm und Pressack im Kunstdarm“.

Aufgrund der bei der Routinekontrolle festgestellten Listerien wird der gesamte Betrieb am Wochenende einer Grundreinigung unterzogen. Anschließend soll erneut getestet werden, ob sich die festgestellten Keime weiterhin nachweisen lassen. „Erst wenn einwandfrei feststeht, dass keine Listerien mehr vorhanden sind, werden wir mit der Neuproduktion starten“, erklärt das Unternehmen in der Mitteilung.

Fleisch-Rückruf: Listerien-Gefahr - Bio Metzgerei warnt vor Produkten

Eine Erkrankung durch Listerien verläuft bei den meisten Menschen in Form einer grippalen Infektion, die einer Magen-Darm-Infektion ähnelt. Bei Risikogruppen, wie beispielsweise älteren oder abwehrgeschwächten Menschen, Schwangeren oder Kindern, kann der Verzehr jedoch lebensgefährlich werden.

Kunden können die Wurst- und Schinkenprodukte gegen Erstattung des Kaufpreises zur Verkaufsstelle zurückbringen.

