Kundin macht gefährlichen Fund in Rewe-Lebensmittel - Unternehmen entschuldigt sich

„Schmeckt uns gar nicht“

In einem Produkt von Rewe hat eine Kundin ein Stück Plastik gefunden - bei unbemerktem Verzehr hätte es wohl gefährlich werden können.

. Das Unternehmen reagierte und entschuldigte sich.

Immer wieder finden Kunden in Lebensmitteln Dinge, die dort eigentlich nicht hingehören. In einem Brot, das sie bei Rewe gekauft hat, hat eine Kundin jetzt eine Entdeckung gemacht, die durchaus gefährlich werden könnte. Denn in dem Brot befand sich ein großes Stück Plastik.

Rewe: Kundin entdeckt Plastikfolie in Brot - Supermarkt entschuldigt sich

Sie postete von dem Fund ein Foto und schrieb dazu: „Dass die Plastikfolie im Brot ist, schmeckt uns leider nicht so gut.“

Auf dem Foto ist zu erkennen, dass es sich bei dem Brot um ein Produkt der Eigenmarke von Rewe handelt. Darauf zu lesen ist „Italienische Backkunst“. In dem Lebensmittel ist tatsächlich ein großes bläuliches Stück Kunststoff zu erkennen.

Das Facebook-Team der Supermarktkette entschuldigte sich direkt bei der Kundin: „Das tut uns leid, Sabrina. Das sollte natürlich nicht vorkommen, weshalb wir der Sache gern einmal genauer nachgehen. Schreibe uns doch bitte eine PN mit deiner E-Mail-Adresse und der Chargennummer des Produkts, dann leiten wir das Ganze direkt an unsere Qualitätssicherung weiter. Viele Grüße, dein REWE Team.“ Ob der Fund der Kundin einen Rückruf nach sich zieht, oder ob es sich um einen Einzelfall handelt, ist noch unklar.

Rewe & Co.: Erschreckende Funde in Supermärkten

Um einen Einzelfall in Deutschlands Supermärkten und Discountern handelt es sich nicht: Kürzlich fand eine Kundin beispielsweise zwischen Gemüse bei Rewe eine „tierische Protein-Beilage“. Ebenfalls bei Rewe machte eine Familie einen Ekel-Fund auf einem Blumenstrauß. Auch bei Aldi machte eine Kundin einen schlimmen Fund an einem Hühnchen. Bei Penny entdeckte ein Kunde sogar ein lebendes Tier in einem Salat.

Ein Mann hat im Rewe einen skurrilen Fund in einem Waschmittel gemacht. Er äußert einen Verdacht und zeigt eine humorvolle Reaktion auf Facebook.

