Rückruf bei Rewe: Vorsicht! Diese Backzutat kann gefährlich sein

Vorsicht!

von Lucas Sauter-Orengo schließen

Wer kurz vor Weihnachten noch einkaufen war, sollte lieber seine Vorräte prüfen. Ein beliebtes Produkt von Rewe wird aktuell zurückgerufen.

Rückruf für Produkt aus dem Hause Rewe

Betroffen ist ein unter Deutschen sehr beliebtes Produkt

Es wird vor „metallischen Fremdkörpern“ gewarnt

Ulm - Für viele Menschen in Deutschland dürften in den letzten Tagen ausgedehnte Supermarkt-Besuche auf dem Programm gestanden haben. Mittlerweile können sich die Menschen entspannen, die Feiertage stehen an. Aber Achtung: Wer im Großeinkauf dieses bestimmte Produkt hatte, sollte jetzt gewarnt sein.

Rewe: Rückruf von Mandeln - viele Bundesländer betroffen

Weil sich in Verpackungen metallische Fremdkörper befinden könnten, hat ein Händler aus Baden-Württemberg bei Rewe vertriebene Mandeln zurückrufen lassen. Betroffen sei das Produkt „Ja! Mandeln gehackt, 100g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 25.06.2020 und der Chargennummer EAN 4388840215447, hieß es in einer beim Portal „Lebensmittelwarnung.de“ des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit am Dienstag veröffentlichten Meldung.

Rückruf bei Rewe: Metallische Fremdkörper in Mandeln

Betroffen sind den Angaben zufolge Rewe-Filialen in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. „Kunden können das Produkt im jeweiligen Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons“, hieß es.

Übrigens: Ein anderer Produktrückruf vom Freitag betrifft Orangenlimonade. Es droht Verletzungsgefahr - der Grund sind die Glasflaschen.

