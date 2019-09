„Wie bescheuert ist das denn?“ Frau kann To-Go-Salat nicht essen - Rewe hat Erklärung parat

Sie übersieht ein Detail

Eine Rewe-Kundin kann ihren Salat während einer Bahnfahrt nicht essen. Der Versuch des Supermarkts, Plastikmüll zu vermeiden, hat bei einer Frau für Ärger gesorgt.

Eine Rewe-Kundin kauft einen Salat für unterwegs. Als sie ihn in der Bahn öffnet und essen möchte, stellt sie fest, dass der in Plastik verpackte Snack keine Gabel enthält.

Sie beschwert sich auf der Facebook-Seite des Supermarkts. Das ist doch „total bekloppt“ schreibt sie dort. Weil sie den Salat somit nicht essen konnte, habe sie ihn unberührt wegwerfen müssen. „Ja alles der Umwelt zu liebe“, kommentiert sie mit einem verärgertem Smiley. Allerdings weist Rewe auf der Verpackung darauf hin, dass im Salat „der Umwelt zuliebe“ keine Gabel enthalten ist (siehe unten).

Rewe reagiert auf verärgerte Kundin: „auf Plastik verzichten“

Rewe kommentiert die Beschwerde und erklärt, man wolle Plastikverpackungen vermeiden und einsparen. „Der Verzicht auf die Plastikgabel ist dabei ein erster Schritt“, so Rewe. Auch andere User amüsieren sich über Rewes Verpackungsstrategie. „Es ist schon sehr lächerlich einen to Go Salat dermaßen in Folie einzupacken und dann die Gabel aus Umweltschutzgründen weg zu lassen“, äußert sich eine andere Frau.

Rewe steht immer wieder wegen Verpackungsmüll in der Kritik

Rewe bemüht sich offensichtlich, Müll zu reduzieren. Einige Kunden stören sich scheinbar trotzdem an der Strategie der Supermarktkette. Auch vor ein paar Wochen beschwerten sich Kunden wegen Plastikverpackungen, die der Lebensmittelhändler verursacht. Dabei landete der Müll sogar in den Briefkästen der Verbraucher.

Die Diskussionen über die richtige Verpackung reißt nicht ab. Bei Gurken kann ein Plastikmantel aber sogar von Vorteil sein.

lb