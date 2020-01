Rewe: Kunde macht gefährlichen Fund in Salat - hätte ihn „unweigerlich ins Krankenhaus gebracht“

Gruselige Entdeckung

Ein Mann macht in einem Rewe Produkt einen gefährlichen Fund. Er wendet sich an das Unternehmen - Rewe reagiert

Ein Kunde macht in einem Produkt von Rewe eine gefährliche Entdeckung

Er teilt seinen Fund auf Facebook

Rewe reagiert

Ein Kunde kauft einen abgepackten Salat bei Rewe. Doch als er die Verpackung öffnet, macht er eine gefährliche Entdeckung. Als er den Salat anrichten will, entdeckt er darin eine noch lebendige Wespe.

Er postet anschließend ein Video von der Wespe in seinem Salat auf Facebook und wendet sich damit direkt an Rewe: „Ich kann meinen Glückssternen nur danken, dass meine falkenähnlichen Augen den Ausbrecher entdeckten, bevor ich die Gabel in meinen Mund gesteckt habe, was mich unweigerlich ins Krankenhaus gebracht hätte.“ Außerdem bittet er am Ende seines Beitrags um eine Erklärung, wie es überhaupt dazu kommen konnte und zeigt sich gleichzeitig offen für alle Formen von Entschuldigungen oder Angeboten.

Kunde macht brisante Entdeckung in Produkt - Konzern reagiert sofort

Der Konzern antwortet demKunden noch am selben Tag mit der Bitte, dass er ihnen noch seine E-Mail-Adresse, den genauen Produktnamen und ein Foto der Chargennummer zuschicken solle, um diese an die Qualitätssicherung weiterleiten zu können.

In den Kommentaren zu dem Eintrag auf Facebook finden sich allerdings auch Zweifel daran, ob dieWespe tatsächlich aus der Verpackung stammt, da sie den Verpackungs- und Lagerungsprozess wohl eigentlich nicht hätte überleben dürfen. Eine weitere Userin kommentierte, dass das Insekt für sie platziert wirke.

Nach gefährlichem Fund: Nicht der erste Fund in einem Produkt von Supermärkten

Dabei handelt es sich bei diesem Fund bei weitem nicht um einen Einzelfall. Erst kürzlich musste eine Kundin feststellen, dass sich ein gefährlicher Gegenstand in ihrem ebenfalls bei Rewe erworbenen Brot befand. Und auch lebendige Tiere wurden bereits zuvor in Produkten anderer Supermärkte gefunden,wie beispielsweise in einem ebenfalls abgepackten Salat bei Penny.

Gerade für Allergiker können solche Fehler bei Produkten auch schnell zu einer Gesundheitsgefahr werden, weswegen es auch immer wieder zu Produktrückrufen kommt, wie bei einer Schokolade der Hausmarke von Rewe.

MMtz

Rubriklistenbild: © dpa / Oliver Berg