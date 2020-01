Rewe-Kundin macht Foto von Bio-Produkten - doch das eigentlich skurrile Detail sehen viele erst spät

Hätten Sie es gesehen?

von Sonja Plagmann schließen

Eine Kundin machte in einer Rewe-Filiale eine ungewöhnliche Entdeckung. Als sie ein Foto davon auf Facebook postete, sorgte dieses für Verwirrung unter den Nutzern.

Eine Kundin machte in einer Rewe-Filiale einen Fund, der einigen wohl sauer aufstoßen dürfte.

einen Fund, der einigen wohl sauer aufstoßen dürfte. Sie postete ein Foto davon auf Facebook.

Doch unter den Nutzern sorgte das Bild für Verwirrung.

Ludwigsburg - Zwischen Obst- und Gemüsekisten entdecken Kunden in Supermärkten immer wieder Skurriles - so wurde in Bayern im Jahr 2017 beispielsweise in mehreren Rewe-Filialen hunderte Kilogramm Kokain gefunden (merkur.de*). Eine Kundin hat in einer Rewe-Filiale nun einen ziemlich ungewöhnlichen - und für viele Menschen wohl auch ekligen - Fund gemacht. Sie schoss sofort ein Foto davon und postete dieses an die Pinnwand des offiziellen Rewe-Facebook-Accounts. Doch andere Nutzer bemerktten auf dem Foto erst überhaupt nicht, worauf die Kundin anspielte. Aber sehen Sie selbst:

Rewe-Kundin postet Bild von „Protein-Beilage“ - User erkennen erst nicht, was sie meint

„Ich brauch noch nen Kaffee.... habe mindestens 10 mal das Schild gelesen und mich gewundert, worauf du hier grade hinaus willst. Nun hab ich‘s endlich“, schrieb eine Nutzerin belustigt.

Einige vermuteten, dass sich die Userin über falsch einsortiertes Gemüse beschwerte. Denn zuerst fällt den meisten auf dem Bild auf, dass in dem Fach, das mit „Bio-Pastinaken“ beschriftet ist, jede Menge Rote-Beete-Packungen liegen. So schrieb eine weitere Kundin: „Was hat es gedauert, bis ich es kapiert habe... Hab erst überlegt, ob es an der roten Beete liegt, die falsch ausgeschildert ist!“ Einem anderen Nutzer kam etwas ganz anderes in den Sinn: „Habe auch dreimal hingeschaut. Der erste Reflex war "Oh mein Gott... Bio in Plastik!"“.

Kundin fotografiert Heuschrecke in Rewe-Filiale - User sehen zunächst etwas ganz anderes

Haben Sie auf den ersten Blick gesehen, worauf die Kundin anspielt? Sie löste das Rätsel schließlich - offenbar im Nachhinein, nachdem schon einige Kommentatoren Unverständnis geäußert hatten - in dem Post selbst auf: „P.S.: Es geht eigentlich um die Protein-Zugabe auf dem Schild. Dass auf dem Schild Pastinake steht und hinten Rote Beete liegt, hab ich gar nicht gesehen. Da sieht man mal wieder die subjektive Wahrnehmung“, schrieb sie zwinkernd dazu.

Den Hashtags zufolge fand die Kundin diesen ungewöhnlichen Supermarkt-Besucher in einer Rewe-Filiale in der Wilhelm Galerie in Ludwigsburg. Zunächst hat Rewe nicht auf das Posting geantwortet - wie sich die Heuschrecke mitten im Winter zwischen das Gemüse schmuggeln konnte, scheint aber klar: Vermutlich ist sie zusammen mit Obst oder Gemüse aus dem Süden angereist.

Video: Rückruf bei Rewe - Bio-Edelvollmilchschokolade zurückgerufen

Erst kürzlich sorgte ein Rewe-Produkt für Schlagzeilen: Eine beliebte Schokolade wurde zurückgerufen. Jetzt hat eine Kundin einen sehr gefährlichen Fund in einem Rewe-Lebensmittel gemacht. Der Supermarkt reagierte sofort.

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.