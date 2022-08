Darum lieben wir den Geruch von Sommerregen so sehr

Teilen

Im Sommerregen werden auch Erwachsene gerne wieder zum Kind. (Symbolbild) © IMAGO Images/Yay Images

Wenn es im Sommer heiß ist, dann ist Regen meist eine willkommene Abwechslung. Petrichor nennt man den Geruch von Sommerregen – und darum lieben wir ihn.

Hamburg – Der Geruch von Sommerregen hat eine ganz besondere Wirkung auf Menschen. In der Wissenschaft wird der wohltuende Duft Petrichor genannt, ein Begriff, der sich aus dem Altgriechischen zusammensetzt und so viel wie „Blut der Götter auf Steinen“ bedeutet.

Warum Sommerregen auf Menschen so wohltuend riecht, verrät 24hamburg.de hier.

Wenn es eine Zeit lang trocken ist, sondern Pflanzen ein bestimmtes Öl ab. Wenn es dann regnet, steigt dieses Öl auf und verbindet sich mit Geosmin, einem alkoholischen, erdig riechenden Stoff, den Bakterien im Boden produzieren. Die Verbindung dieser beiden Stoffe erzeugt den besonderen Geruch, den Sommerregen mit sich bringt. Meist reicht auch schon die Luftfeuchtigkeit vor dem Regen aus, um den Geruch freizusetzen.