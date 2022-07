Öko-Test: Günstig und lecker – Tofus überzeugen Experten

Von: Teresa Knoll

Öko-Test hat 22 Tofus getestet © Arno Burgi/dpa

Öko-Test hat Tofu unter die Lupe genommen. Fast alle Produkte bekommen gute oder sehr gute Noten. Lesen Sie hier, was die Experten trotzdem zu bemängeln haben:

Tofu ist schon lange kein Geheimtipp mehr, wenn es um fleischlose Ernährung geht. Mittlerweile produzieren auch in Deutschland viele Hersteller den gesunden Sojaquark in verschiedenen Variationen. Öko-Test will es genau wissen und hat 22 Tofus genauer untersucht. Erfreulich: Fast alle sind empfehlenswert und das Schlusslicht ist immerhin noch „befriedigend“.

HEIDELBERG24 verrät, welche kleinen Mängel die Experten von Öko-Test beim Tofu fanden.

Den Tofu in Bio-Qualität haben die Tester in (Bio-)Supermärkten, Discountern, Drogeriemärkten und im Asia-Laden gekauft. Mit Preisen zwischen 90 Cent und 2,49 Euro pro 200 Gramm sind die Sojaprodukte auch nicht teurer als die tierischen Alternativen. (resa)