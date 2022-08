Großer Chips-Rückruf wegen Vergiftungsgefahr – Immer mehr Hersteller warnen

Von: Tobias Utz

Wer aktuell zu Chips greifen möchte, muss aufpassen: Es laufen etliche Rückrufe. 20 Sorten sind bereits betroffen, Hersteller warnen vor Vergiftung.

Kassel/Berlin – Ob Paprika, Salt & Vinegar oder gesalzen – Chips sind ein beliebter Snack. In Supermarktketten wie Aldi, Edeka, Lidl & Co. stehen Verbraucherinnen und Verbraucher zahlreiche Produkte zur Auswahl, die Regale sind voll davon. Kehrseite der vermeintlichen Vielfalt können allerdings Rückrufe sein, da zahlreiche Chips-Produkte von großen Konzernen hergestellt werden: So auch im Fall einer aktuellen Rückrufaktion. Der Rückruf wurde am Freitag (29. Juli) erneut ausgeweitet.

Grund für den XXL-Rückruf ist der massenhafte Fund von pflanzlichen Inhaltsstoffen, die beispielsweise zu Vergiftungssymptomen führen können. Dabei handelt es sich um sogenannte „Tropanalkaloide“. „Tropanalkaloide sind eine Gruppe von natürlichen Pflanzeninhaltsstoffen. Sie kommen in bestimmten Ackerunkräutern aus der Familie der Nachtschattengewächse wie dem Gemeinen Stechapfel [...], dem Schwarzen Bilsenkraut [...] und der Tollkirsche [...] vor“, erklärte das Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit diesbezüglich.

Chemische Verbindung Tropanalkaloide Definition Natürliche Inhaltsstoffe bestimmter Pflanzen wie Bilsenkraut, Stechapfel oder Tollkirsche Gesundheitliche Folgeerscheinungen Vergiftungserscheinungen (Benommenheit, Sehstörungen, Trockenheit der Schleimhäute, Übelkeit, Kreislaufprobleme)

Chips im Rückruf: Insgesamt 20 Sorten betroffen

Folgende Produkte sind aktuell vom XXL-Chips-Rückruf betroffen:

Alnatura Mais-Chips Natur, 125 Gramm – Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): bis einschließlich 7. Dezember 2022

Alnatura Mais-Chips Paprika, 125 Gramm – Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): bis einschließlich 7. Dezember 2022

Alnatura Maisröllchen, 125 Gramm – Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): bis einschließlich 7. Dezember 2022

Bio Heimatgut Tortilla Chips Meersalz, 125 Gramm – Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 12. September 2022 bis 03. März 2023

Bio Heimatgut Tortilla Chips Sweet Chili, 125 Gramm – Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 14. September 2022 bis 02. März 2023

Bio Heimatgut Tortilla Rolls Meersalz, 125 Gramm – Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 06. September 2022 bis 03. März 2023

Bio Heimatgut Tortilla Rolls Salsa Style, 125 Gramm – Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 07. September 2022 bis 03. März 2023

dennree Tortilla Chips gesalzen, 125 Gramm – Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): alle

dennree Tortilla Chips Paprika, 125 Gramm – Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): alle

enerBiO Tortilla Chips Paprika – Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): alle

enerBiO Tortilla Chips Meersalz – Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): alle

Santa Maria Bio Tortilla Chips salted – Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): bis einschließlich 30. März 2023

Tortilla-Chips Amaizin Paprika – Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 13. August 2022 bis 05. März 2023

Tortilla-Chips Amaizin Chili – Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 13. August 2022 bis 05. März 2023

Tortilla-Chips Amaizin Natural – Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 13. August 2022 bis 05. März 2023

Tortilla-Chips Amaizin Nacho Cheese – Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 13. August 2022 bis 05. März 2023

Tortilla-Chips Amaizin Tomato – Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 13. August 2022 bis 05. März 2023

Trafo Tortilla-Chips Chili 75g und 200g –Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 15. August 2022 bis 09. Januar 2023

Trafo Tortilla-Chips Naturel 75g und 200g –Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 15. August 2022 bis 09. Januar 2023

Trafo Tortilla-Chips Nacho Cheese 75g –Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 15. August 2022 bis 09. Januar 2023

Chips-Rückruf: Zahlreiche Produkte betroffen – Warnung vor Verzehr

Durch den Verzehr der verunreinigten Chips können gesundheitliche Beschwerden auftreten. Insbesondere die bereits erwähnten Vergiftungserscheinungen sind Teil davon. Beispiele der Erscheinungen sind Störungen des Sehsinns, Benommenheit, Kreislaufschwäche und teils extreme Trockenheit der Schleimhäute. Eine allgemeine Schwächung des Organismus inklusive des Immunsystems macht den Körper anfällig für weitere Beschwerden.

Die vom Rückruf betroffenen Chips wurden unter anderem in Supermarktfilialen von Rossmann und Alnatura verkauft. „Die entsprechenden Produkte wurden bereits aus dem Verkauf genommen“, teilte beispielsweise Alnatura mit. Auch Rossmann äußerte sich bereits zum Rückruf.

Wer die vom Rückruf betroffenen Chips-Sorten gekauft hat, sollte diese vorsichtshalber nicht mehr essen. Kundinnen und Kunden können die Produkte mit den genannten Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) in der jeweiligen Supermarktfiliale zurückgeben. Dort erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher einen Ersatz für die zurückgebrachten Chips.

Derzeit werden mehrere Chips-Produkte zurückgerufen - es besteht Vergiftungsgefahr. © Kia Cheng Boon/imago

Chips-Rückruf: Kunden können Produkte im Supermarkt zurückgeben

„Kundinnen und Kunden werden gebeten, die Produkte, unabhängig vom Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) nicht mehr zu verzehren und in den Verkaufsstellen zurückzugeben“, empfiehlt das Branchenportal produktwarnung.eu. Auch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat entsprechende Warnungen veröffentlicht.

