Glassplitter-Gefahr

Der Discounter Netto muss ein Getränk zurückrufen, weil die Flaschen bersten könnten. Dadurch bestehe Gefahr von Glassplittern.

Elsendorf - Weil die Flaschen bersten könnten, ruft der Hersteller bestimmte Apfelschorlen vom Typ „Fruchtinsel“ zurück. Das Getränk wurde in Filialen der Kette Netto Marken-Discount in Teilen von Bayern und Baden-Württemberg verkauft, wie die Brauerei Horneck in Elsendorf bei Ingolstadt am Dienstag mitteilte. Betroffen seien 0,5-Liter-Glasflaschen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26.03.2020.

Rückruf bei Netto: Flaschen könnten bersten

Das Problem: Die Flaschen könnten bersten, somit bestehe Gefahr von Glassplittern. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es in Einzelfällen zu Gärprozessen mit Hefen gekommen ist. Dieser Gärungsprozess kann zu einem Druckaufbau in der Flasche führen. Auch in Folge der hohen Temperaturen kann bei einzelnen Flaschen die Gefahr des Berstens nicht ausgeschlossen werden“, so ein Sprecher der Brauerei.

Netto-Rückruf: Ware sofort aus Sortiment genommen

Die entsprechende Ware sei sofort aus dem Sortiment genommen worden. Die Ware könne auch ohne Kassenbon wieder zurückgegeben werden. Flaschen mit anderen Haltbarkeitsdaten und andere „Fruchtinsel“-Produkte seien nicht betroffen.

dpa

