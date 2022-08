Mit Frost-Trick und Hausmitteln den Gestank von Schuhen entfernen

Von: Malin Annika Miechowski

Bei üblem Geruch von Schuhen sind verschiedene Hausmittel nützlich. © Zink/Imago

Im Sommer müffeln Schuhe nicht selten nach dem Tragen. Mit wenigen Hilfsmitteln kann man dem Gestank den Kampf ansagen und für frischen Geruch sorgen. Hier die Infos:

Deutschland – Sportschuhe, Sandalen und Co. saugen vor allem im Sommer einigen Schweiß auf. Doch wenn die „Treter“ müffeln, ist das noch längst kein Grund für die Mülltonne. RUHR24 klärt auf, welche Hausmittel, Tipps und Tricks helfen, Gestank in Schuhen zu entfernen und worauf man dabei achten sollte.

Einige Mythen halten sich hartnäckig, wie der Waschgang in der Maschine. Doch dabei ist große Vorsicht geboten, andernfalls können die Schuhe dadurch zerstört werden.