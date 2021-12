Lotto heute: Die Gewinnzahlen vom Samstag (04.12.2021) sind da

Neun Millionen Euro im Jackpot

Bei der Lotto-Ziehung am Samstag (04.12.2021) geht es um neun Millionen Euro. Haben Sie heute richtig getippt? Hier finden Sie die aktuellen Gewinnzahlen.

Update vom Samstag, 04.12.2021, 19.29 Uhr: Die Lotto-Ziehung ist beendet. Damit stehen die aktuellen Gewinnzahlen fest. Nur wer sechs Richtige sowie die Superzahl korrekt getippt hat, bekommt die Chance auf den Jackpot. Den füllen heute ganze neun Millionen Euro.

Das sind die aktuellen Gewinnzahlen:

Lotto 6aus49 1 - 9 - 31 - 40 - 44 - 46 Superzahl 7 Spiel 77 0 - 0 - 1 - 9 - 0 - 8 - 1 Super 6 7 - 9 - 3 - 8 - 8 - 8 Quelle: lotto.de (Alle Angaben ohne Gewähr)

Lotto am Samstag (04.12.2021): Heute sind neun Millionen Euro im Jackpot

Erstmeldung vom Samstag, 04.12.2021, 08.00 Uhr: Kassel – Viele Lotto-Spielende stehen bereits in den Startlöchern: Die Samstagsziehung am 04.12.2021 beginnt um 19.25 Uhr. Wer beim Lotto* sechs Richtige und die korrekte Superzahl getippt hat, kann heute mit dem Jackpot neun Millionen Euro gewinnen. Wer noch mehr Geld gewinnen will, kann die Zusatzlotterien mitspielen. Eurojackpot*-Spieler bekommen jeden Freitag eine Gewinnchance.

Bei staatlich erlaubten Lotterien können Spielende mit einer garantierten Auszahlung rechnen. Lotto kann online entweder direkt bei Lotto.de gespielt werden oder auf den Lotto-Seiten der einzelnen Bundesländer. Wer nicht im Internet tippen möchte, kann seinen Lotto-Schein auch in jeder Lotto-Annahmestelle abgeben.

Lotto am Samstag (04.12.2021): Diese Zahlen haben vergangene Woche zum Glück geführt

Bei der Lotto-Ziehung am vergangenen Samstag (27.11.2021) wurde die erste Gewinnklasse nicht geknackt. Der Jackpot stieg auf 16 Millionen Euro an. Das waren die Gewinnzahlen:

Lotto 6aus49 7 - 14 - 15 - 29 - 36 - 37 Superzahl 3 Spiel 77 3 - 2 - 5 - 7 - 1 - 6 - 8 Super 6 2 - 0 - 0 - 1 - 3 - 6 Quelle: Lotto.de (Alle Angaben ohne Gewähr)

Lotto am Samstag (04.12.2021): So wird die Lotterie gespielt

Beim Spiel Lotto 6aus49 werden auf dem Spielschein sechs Zahlen zwischen 1 und 49 angekreuzt. Die Superzahl zwischen 0 und 9 ist auf dem klassischen Spielschein bereits aufgedruckt. Online kann die Superzahl durch einen Klick geändert werden. Jedes ausgefüllte Spielfeld (sogenannter Tipp) kostet den Lotto-Spieler 1,20 Euro. Hinzu kommt eine einmalige Bearbeitungsgebühr je Spielschein.

Die sogenannten Endziffernlotterien Spiel 77 und Super 6 können nicht aktiv durch Tipps beeinflusst werden, sondern arbeiten bei der Ermittlung der Gewinner mit der Spielscheinnummer.

Lotto am Samstag (04.12.2021): Die Ziehung ist live bei lotto.de mitzuverfolgen

Seit der Abschaffung der Live-Ziehung im Fernsehen kann die Ziehung der Lotto-Zahlen online bei lotto.de oder auf YouTube mitverfolgt werden. Die Ziehung startet jeden Samstag um 19.25 Uhr. Online erscheinen, meist direkt am Folgetag, auch die Gewinnquoten der einzelnen Lotterien.

+ Bei der Lotto-Ziehung am Samstag (04.12.2021) geht es um neun Millionen Euro. © B. Leitner/Imago

Die Teilnahme an Glücksspielen wie Lotto 6aus49, Spiel 77 und Super 6 ist ab 18 Jahren möglich. Glücksspiel kann süchtig machen. Deshalb sollte es bewusst und verantwortungsvoll gespielt werden. Die Gewinnchance bei Lotto 6aus49 beträgt in Klasse 1 ungefähr 1 zu 140 Millionen. (jey/nak) *hna.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

