Kaufland eröffnet nachhaltige Filiale – dabei helfen die Kühltruhen

Die Kaufland-Filiale in Lindau unterscheidet sich deutlich von anderen Standorten. (Symbolbild) © picture alliance/dpa/CTK | Kateøina ulová

In Lindau am Bodensee hat Kaufland „eine der bisher nachhaltigsten Filialen“ überhaupt eröffnet. So helfen die Kühltruhen zum Beispiel beim Heizen.

Lindau – Auch bei Supermärkten und Discountern wird Nachhaltigkeit immer wichtiger. Aldi, Rewe und Co. achten vor allem bei Neu- oder Umbauten zunehmend auf klimafreundliche Maßnahmen. Diesen Aspekt hat auch Kaufland beim neuen Standort im bayrischen Lindau in den Fokus genommen. Die Filiale am Bodensee wurde in mehrfacher Hinsicht nachhaltig gestaltet. So kommt der Standort unter anderem fast ohne Heizung aus, da vor allem die Abwärme von Kühltruhen dafür verwendet wird.

Die neue Kaufland-Filiale in Lindau bietet etwa 20.000 Produkte auf einer Fläche von 3.000 Quadratmetern an. Einige davon werden in der direkten Umgebung produziert. (os)