Ungewöhnlicher Käse-Rückruf - Und das, obwohl die Ware einwandfrei ist

Bestimmte Kunden dennoch in Gefahr

Lebensmittel-Rückrufe basieren meist auf einer gesundheitlichen Gefährdung. In einem aktuellen Fall bei Netto ist dies lediglich indirekt der Fall. Denn der eigentliche Rückruf-Grund ist ein kurioser.

Netto leitet bundesweit Rückruf für eine Camembert-Sorte in die Wege.

in die Wege. Der Rückruf von Dezember 2019 betrifft ein französisches Importprodukt .

betrifft ein . Hier gibt‘s alle Infos zu dem Warnung an die Kunden.

Maxhütte-Haidhof (Schwandorf) - In der Regel sind Produkte von einem Rückruf betroffen, die einen qualitativen Mangel aufweisen und daher eine Bedrohung für die Gesundheit der Verbraucher darstellen. Im vorliegenden Fall ist die Sachlage ein wenig anders: Der Discounter Netto muss nun den Verkaufsstopp eines Camembert-Produkts in die Wege leiten, obwohl sich dies in einem „einwandfreien Zustand“ befindet, wie Produktwarnung.eu dokumentiert.

Kurioser Rückruf-Grund: Käse-Auskunft in fremder Sprache

Doch kann eine gesundheitliche Beeinträchtigung für Verbraucher letztendlich nicht ganz ausgeschlossen werden, Der Grund des Artikel-Rückrufes für den „Camembert de Normandie“ ist jener, dass die Ware mit einer rein französischen Deklaration ausgezeichnet wurde, wie das Verbraucher-Portal ausführt.

Auf der 250 Gramm schweren Käsepackung ist also der Produkthinweis in deutscher Sprache abkömmlich und dies verhindert, dass Konsumenten auf einen entscheidenden Hinweis aufmerksam gemacht werden. Auf Deutsch fehlt nämlich folgende Warnung: Es handelt sich um ein Rohmilchprodukt, das nicht von immungeschwächten Menschen verzehrt werden soll. Dazu zählen neben Schwangeren, Babies/Kleinkindern und auch altersschwache Personen.

Käse-Rückruf bei Netto: Diese MHD sind betroffen

Dies ist der Grund, wieso Käseproduzent Gillot sowie der verantwortliche Inverkehrbringer „Ruwisch und Zuck Die Käsespezialisten GmbH und Co. KG“ entschieden haben, den Camembert vorsorglich einem Rückruf zu unterziehen. Bei dem betroffenen Käseartikel handelt es sich um die Ware mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 30.12.2019, 31.12.19 und 16.01.2020.

Käufer, welche die Ware bereits erworben haben, wird empfohlen, die Artikel zurück zum Supermarkt zu bringen.

