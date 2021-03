Käse-Rückruf bei Kaufland: Hersteller warnt vor gefährlichen Bakterien – deutschlandweiter Verkauf

Kunden aufgepasst

Der Supermarkt Kaufland ist von einem aktuellen Rückruf betroffen. Ein in ganz Deutschland verkaufter Käse enthält möglicherweise gefährliche Bakterien.

Neckarsulm – Wegen gefährlicher Bakterien in einem Käse ist Kaufland von einem Rückruf* betroffen. Das Produkt wurde bundesweit in Filialen des Supermarkts verkauft. Betroffen ist zudem ein Akzenta-Supermarkt in Wuppertal-Barmen, berichtet RUHR24.de*.

Konkret geht es um das Produkt „Camembert Graindorge“. Der Hersteller, die Firma Münnich fromage GmbH & Co. KG, hat aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes einen Rückruf gestartet. Betroffen ist die 250-Gramm-Packung mit dem Identitätskennzeichen „FR 14.371.001“ und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 07.04.2021. *RUHR24.de ist Teil des Redaktionsnetzwerks von IPPEN.MEDIA.