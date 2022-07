Im Garten Wasser sparen: 8 Tipps, wie es mit Kohle und Co. gelingt

Von: Jason Blaschke

Wenn etwa zur richtigen Uhrzeit der Garten bewässert (Symbolbild) kann eine Menge Wasser sparen. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wer seinen Garten mit Leitungswasser bewässert, muss tief in die Tasche greifen. Das muss nicht sein – mit einfachen Tricks lässt sich der Verbrauch reduzieren.

Stuttgart – Wer einen Garten hat, kennt das Problem, das gefühlt von Jahr zu Jahr größer wird: Gießwasser. Flächendeckend ist es in Deutschland zu trocken und der wenige Regen dringt meist nicht in die tieferen Erdschichten vor. Die Folge: Felder, Beete, aber auch Topfpflanzen müssen von Hand bewässert werden. Im Frühjahr ist das für die meisten Verbraucher noch unproblematisch, in Regentonnen und Zisternen ist meist genügend Wasser.

BW24 enthüllt 8 Tipps, die helfen, im Garten Gießwasser zu sparen

Kommt es aber im Frühjahr und Sommer zu längeren Trockenperioden, gehen die Wasservorräte schnell zuneige – wer dann nicht will, dass sein Garten vertrocknet, muss zum Gartenschlauch greifen. Um die Kosten für das Wasser zu reduzieren und zugleich die Ressourcen zu schonen, können Verbraucher einfache Tricks im Garten anwenden. Pflanzenkohle etwa speichert Wasser, was sie langsam an den Boden abgibt. Und auch die richtige Gießzeit kann den Verbrauch reduzieren.