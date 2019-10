„Verkauf umgehend gestoppt“

Nach zwei Todesfällen durch keimbelastete Fleischwaren des nordhessischen Wurstproduzenten Wilke ist auch der Möbelkonzern Ikea vom Rückruf betroffen.

Nach zwei Todesfällen: Verkeimte Wurst auch bei Ikea - Ministerium veröffentlicht Liste mit betroffenen Marken

Update vom 7. Oktober 2019, 20.21 Uhr: Wie zuvor das Bundesagrarministerium, so hat sich nun auch Deutschlands größter Fleischkonzern Tönnies zu dem Skandal um Listerien-verseuchte Wurstwaren des Herstellers Wilke geäußert. „Wir brauchen einheitliche Standards und mehr Objektivität“, fordert der geschäftsführende Gesellschafter Clemens Tönnies in einem Gespräch mit der Welt. Da es „auf Dauer nicht funktionieren“ könne, dass es, wie momentan der Fall, in nahezu jedem Landkreis andere Vorgaben und Regelauslegungen bei der Lebensmittelüberwachung gebe, bräuchte man stattdessen eine „zentrale Instanz“. Eine konkrete Lösung wolle er aber noch nicht vorgeben, denn das sei „Sache der Behörden“.

Skandal um verkeimte „Killerwurst“ - Ministerium bewertet Lage als „sehr ernst“

Update vom 7. Oktober 2019, 18.37 Uhr: Der Listerien-Skandal um Wurstprodukte des Herstellers Wilke beschäftigt auch das Bundesagrarministerium. In einer Stellungnahme versicherte eine Misteriumssprecherin gegenüber der dpa, man nehme die Situation „sehr ernst“ und lasse sich regelmäßig über den aktuellen Stand informieren. Zugleich verwies sie aber auf die Zuständigkeit der Bundesländer in solchen Fällen, wobei man sich allerdings verstärkte Kontrollen vorstellen könne: „Ein Fall wie aktuell in Hessen kann Anlass für die Bundesländer sein, die risikoorientierte Überwachung für diese Produktgruppe zu verstärken“, so die Sprecherin weiter.

Zur Bewertung des Krisenmanagements in Hessen meinte die Ministeriumssprecherin: „Durch Analysen von Lebensmittel- und Humanproben konnte der Betrieb, aus dem die verunreinigten Produkte stammten, eindeutig identifiziert werden. Nach unseren Informationen haben die Überwachungsbehörden in Hessen die Maßnahmen, die dann in solchen Fällen zur Verfügung stehen, genutzt. Dazu gehören die Betriebsschließung und die Überwachung des Produktrückrufs.“

Listerien in der Wurst: Ministerium veröffentlicht Liste mit betroffenen Marken

Update 16.00 Uhr: Das Ausmaß des Listerien-Skandals mit zwei Toten wird immer extremer. Nun hat das hessische Verbraucherschutzministerium eine Liste mit Marken veröffentlicht, die gleichfalls vom Rückruf der Wurstwaren der Firma Wilke betroffen sind.

"Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen sind alle Eigenmarken der Fa. Wilke mit dem Identitätskennzeichen ‚DE EV 203 EG‘, ebenso folgende Marken und Handelsnamen, sofern sie das Identitätskennzeichen ‚DE EV 203 EG‘ tragen, betroffen“, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums. Dann folgt die Auflistung der Marken:

Metro Chef

Haus am Eichfeld

Service Bund „Servisa“

CASA

Pickosta

Sander Gourmet

Rohloff Manufaktur

Schnittpunkt

Korbach

ARO

Findt

Domino

Wilke

Wurstskandal um Firma Wilke: Jetzt auch Ikea betroffen

Erstmeldung 7. Oktober, 12.20 Uhr: Korbach/Hofheim - Der Wurstskandal um die Firma Wilke nimmt immer größere Ausmaße an. Nun ist auch Ikea mittendrin. Über einen Großhändler habe Ikea Deutschland Wurst-Aufschnitt für Kunden- und Mitarbeiterrestaurants von diesem Hersteller erhalten, sagte eine Sprecherin des Möbelkonzerns am Montag. Sie bestätigte damit entsprechende Angaben der Verbraucherorganisation foodwatch.

#Listerien-Fall weitet sich aus: @IKEA_Presse hat uns gerade bestätigt, dass in #Ikea-Restaurants Wurst-Aufschnitt von #Wilke verkauft wurde - also Produkte, die vom Rückruf betroffen sind — Martin Rücker (@martinruecker) 7. Oktober 2019

Ikea wechselte bereits Lieferanten

Ikea war nach eigenen Angaben am Mittwoch durch den Großhändler über die Schließung von Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH informiert worden. „Aus diesem Grund haben wir als Vorsichtsmaßnahme den Verkauf aller Produkte des Herstellers umgehend gestoppt“, sagte die Sprecherin.

Nicht betroffen sei das übrige Fleisch- und Wurstwaren-Sortiment aus dem Restaurant, dem Schwedenshop und dem Bistro. Mittlerweile gebe es einen neuen Lieferanten für Aufschnitt.

Video: Listerien in Pizzasalami und Wurst - Hersteller Wilke muss schließen

Wilke-Wurst-Rückruf: Listerien-Keime nachgewiesen - auch bei Ikea?

Waren von Wilke werden mit zwei Todesfällen in Südhessen und 37 weiteren Krankheitsfällen in Verbindung gebracht. Mehrfach wurden Listerien-Keime in Wilke-Produkten nachgewiesen. Die Keime können für Menschen mit geschwächtem Immunsystem lebensgefährlich sei.

Der Landkreis Waldeck-Frankenberg hatte als Aufsichtsbehörde den Betrieb mit 200 Mitarbeitern am Dienstag vergangener Woche geschlossen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. Die ganze dramatische Entwicklung in diesem Fall können Sie hier nachverfolgen.

Wilke-Wurst: Das ganze Ausmaß scheint noch nicht bekannt

Das ganze Ausmaß scheint noch immer nicht bekannt. Laut Bild-Zeitung sind auch Betriebe in Rheinland-Pfalz nach Angaben des Ernährungsministeriums des Landes mit Wilke-Produkten beliefert worden. Firmen wurden aufgefordert, zu prüfen, ob sie Produkte des Herstellers über Zwischenhändler erhalten haben.

„Aktuell gehen wir davon aus, dass Betriebe in ganz Rheinland-Pfalz Wurstwaren des Unternehmens erworben haben“, sagte Ernährungsministerin Ulrike Höfken (Grüne). Das Untersuchungsamt habe Vertriebslisten erhalten und leite Informationen an die Behörden der Städte und Kreise weiter.

dpa

