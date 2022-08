Hortensien pflegen: So sorgen Sie für neue Blütenpracht im Garten

Hortensien blühen im Sommer prächtig. Wer lange Freude an ihnen haben will, sollte sie nach der Blüte schneiden.

Schneiden, düngen, gießen

Von Teresa Knoll schließen

Es gibt mehrere Gründe, warum Hortensien nicht blühen. Lesen Sie hier, wie sie die beliebte Gartenblume richtig pflegen, damit sie wieder volle Blüten trägt:

Hortensien mit ihren bunten bällchenförmigen Blüten sind eine beliebte Garten- und Balkonpflanze. Wenn man viel Zeit in die Pflege gesteckt hat, möchte man sich natürlich an der schönen Blütenpracht freuen. Blühen die Pflanzen dann nicht, kann es sein, dass der Blume irgendetwas nicht passt.

HEIDELBERG24 verrät, wie Sie Hortensien richtig pflegen, damit sie wieder in voller Blütenpracht im Garten steht.

Sitzt die Pflanze in einem Kübel, kann man sie leicht umstellen. Wenn sie in einem Beet steht, kann es mitunter etwas aufwändiger sein, sie richtig zu pflegen. (resa)