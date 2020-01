Beliebte Burger-Kette steht wohl kurz vor Verkauf - Finanzsituation könnte noch zum Problem werden

„Liquiditätssituation ist kritisch“

Finanzielle Probleme zwingen den Gründer einer beliebten Burger-Kette offenbar zum Verkauf - doch die Situation scheint kompliziert.

München - Einst entwickelte sich das Franchise-Unternehmen „Hans im Glück“ mit seinen mittlerweile über 80 Restaurants schnell zur größten deutschen Burger-Kette. Doch nun soll sie offenbar verkauft werden.

„Hans im Glück“: Gründer des Franchise war bereits zuvor erfolgreich mit einer anderen Gastronomie-Kette

Eigentlich gab der Gründer Thomas Hirschberger alleine in Deutschland 300 bis 500 Filialen als Ziel aus, doch nun sollen ihn finanzielle Probleme zu einem frühzeitigen Verkauf zwingen, der am Ende wohl kaum noch Gewinn abwerfen dürfte. Das berichtet das Handelsblatt und beruft sich auf interne Papiere. Eine neue Situation für den Gründer, hatte er doch 2014 noch seine Kette Sausalitos erfolgreich an einen Finanzinvestor verkauft.

Aktuell befinde sich die Franchise „Hans im Glück“ (HiG) dem Bericht zufolge bereits in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Verkauf. Interessenten sollen ein Anteilseigner des Unternehmens, sowie die beiden Gründer der Bäckereikette Backwerk, Dirk Schneider und Hans-Christian Limmer sein. Das geht aus den internen Papieren hervor, die dem Handelsblatt vorliegen sollen. Der Anteilseigner soll der Unternehmer Gerd Bühler sein, der sein Vermögen vor allem durch seine Firma Cashlife gemacht hat und dessen Sohn langjähriger Geschäftsführer bei „Hans im Glück“ ist. Bühler soll sich bei seinem Einstieg bei der Franchise 2018 unter anderem ein Vorkaufsrecht für das gesamte Franchise einräumen haben lassen, welches er nun mit den beiden Backwerk-Gründern gebrauchen will.

Hirschberger selbst, plant nach dem Verkauf wieder alsGeschäftsführer in das Unternehmen zurückzukehren, doch scheint es zwischen ihm und dem Interessenten mittlerweile zum Zerwürfnis gekommen zu sein. Das berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf einen internen Mailwechsel.

„Hans im Glück“: Bei Verkauf bleibt wohl kaum Gewinn

Sollte es am Ende zu einem Verkauf kommen, würde Hirschberger wohl nicht mehr viel Gewinn bleiben. Interne Aufstellungen, auf die sich das Handelsblatt bezieht, würden einen Kaufpreis von etwa 26 Millionen Euro ansetzen. Von diesem Erlös müssten dann aber noch jeweils drei Geschäftsführern Millionenbeträge ausgezahlt werden. Zusätzlich könnten weitere Ausschüttungen an andere Franchise-Partner anstehen.

