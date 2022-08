Lottozahlen am Mittwoch: Hier finden Sie heute die aktuellen Gewinnzahlen

Von: Lucas Maier

Im Lotto-Jackpot liegt am Mittwoch (10. August) eine Million Euro. Mit den richtigen Lottozahlen im Spiel 6aus49 könnte dieser Gewinn heute Ihnen gehören.

Kassel – Ein Highlight für alle Lotto-Fans steht am Mittwoch (10. August) an. Bei der Ziehung im Lotto-Spiel 6aus49 geht es um eine Million Euro für Tipperinnen und Tipper bereit. Alles Wichtige zur aktuellen Ziehung finden Sie hier.

In Deutschland zählt Lotto und das Spiel 6aus49 zu den beliebtesten Glücksspielen. Neben dem Klassiker gibt es auch die Zusatzlotterien Super6 und Spiel 77. Alle 6aus49 richtig zu tippen, ist dabei nicht gerade wahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit, die richtigen Lotto-Zahlen zu treffen, liegt bei 1:140 Millionen. Dabei werden manche Zahlen häufiger beider Lotto-Ziehung ausgewählt werden als andere.

Aktuelle Lotto-Ziehung: Das sind ihre Zahlen zu den Millionen © Oliver Dietze/dpa

Lotto 6aus49 am Mittwoch (10. August): Das sind die aktuellen Lottozahlen vom 10. August

Lotto 6aus49 10 - 18 - 22 - 24 - 26 - 27 Superzahl 2 Super 6 790591 Spiel 77 4727372 Quelle: Lotto (Alle Angaben ohne Gewähr)

Lottozahlen von Mittwoch (10. August): Mit etwas Glück bei der Ziehung zum Millionär werden

Für 1,20 Euro plus Bearbeitungsgebühr kann man im Spiel 6aus49 in Deutschland sein Lotto-Glück versuchen. Bei der beliebtesten Spielform sind auf jedem Spielschein bis zu 12 Spiele möglich. Für jedes Kästchen, in dem die 6aus49 angekreuzt werden, muss extra bezahlt werde. Füllt man den gesamten Schein aus, sind also 14,40 Euro plus Bearbeitungsgebühr fällig. Wer online spielt, kann sich die Superzahl selbst aussuchen – bei gedruckten Scheinen ist diese bereits vergeben.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit bei den Spielen Super 6 und Spiel 77 kann nicht beeinflusst werden. Anders als das Spiel 6aus49, hängt sind hier nicht die angekreuzten Lotto-Zahlen entscheidend, sondern die Endziffern des Spielscheines. Super 6 kostet 1,25 Euro pro Ziehung, Spiel 77 je 2,50 Euro pro Ziehung.

Lottozahlen am Mittwoch (10. August): So sind Gewinnwahrscheinlichkeiten beim Lotto-Spiel 6aus49

Jeden Mittwoch und Samstag können Lotto-Fans ihr Glück versuchen, dann finden die Ziehungen der neuen Lottozahlen statt. Wer sein Glück bei der Ziehung am Mittwoch (3. August) versuchen möchte, muss seine Lotto-Scheine in Hessen bis 18.00 Uhr einreichen. Achtung: In einigen Bundesländern endet die Frist bereits um 17.59 Uhr. Am Samstag ist das ganze eine Stunde später. Weitere interessante Lotto-News finden Sie auch auf unserer HNA-Themenseite.

Anzahl Richtige Wahrscheinlichkeit 6 Richtige + Superzahl 1 zu 139.838.160 6 Richtige 1 zu 15.537.573 5 Richtige + Superzahl 1 zu 542.008 5 Richtige 1 zu 60.223 4 Richtige + Superzahl 1 zu 10.324 4 Richtige 1 zu 1.147 3 Richtige + Superzahl 1 zu 567 3 Richtige 1 zu 63 2 Richtige + Superzahl 1 zu 76 Quelle: lotto.de

Lotto-Ziehung im Spiel 6aus49 am Mittwoch (10. August): Die Lottozahlen werden um 18.25 Uhr gezogen

Die Ziehung der Lottozahlen findet am Samstag immer ab 19.25 Uhr statt. Am Mittwoch müssen sich Lotto-Fans weniger lange gedulden, hier werden die Lottozahlen für das Spiel 6aus49 bereits ab 18.25 Uhr gezogen. Auf lotto.de kann die Ziehung live verfolgt werden. Bis zum Jahr 2013 wurde diese im ZDF übertragen. Bei einer Lotto-Ziehung an einem Samstag im Januar (2022) kam es während der Liveschalte zu einer Panne.

Die Spielteilnahme ist ab einem Alter von 18 Jahren erlaubt. Glücksspiel kann süchtig machen. Betroffene finden unter anderem Hilfe bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. (Lucas Maier)