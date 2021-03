FFP2-Masken richtig entsorgen: Drastischen Fehler beim Wegwerfen der medizinischen Masken vermeiden

Gelbe Tonne oder nicht?

Medizinischer Mundschutz, wie FFP2 oder OP-Masken, sind im Alltag nicht mehr wegzudenken. Aber wie entsorgt man sie eigentlich richtig?

Dortmund – Achtlos weggeworfene Corona-Masken sind ein Problem für die Umwelt, das mit dem Beginn der Corona-Krise aufgetaucht ist. Viele Menschen sind darüber verärgert, dass die medizinischen Masken inzwischen häufig am Straßenrand, auf Wegen oder Wiesen liegen. RUHR24.de* klärt auf, in welchen Müll der Mundschutz gehört.

FFP2-Masken und Einwegmasken müssen im Restmüll entsorgt werden.* Landen sie im Gelben Sack, kann das Recycling nicht mehr korrekt umgesetzt werden. Außerdem werden die Masken nicht vollständig zersetzt. Landen sie also in einem anderen Müll, finden sie sich irgendwann in Form von Mikroplastik wieder in der Umwelt. *RUHR24 ist Teil des Redaktionsnetzwerks von IPPEN.MEDIA.