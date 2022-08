Eurojackpot am Dienstag: Das sind die Gewinnzahlen

Von: Sarah Neumeyer

Haben Sie den Eurojackpot geknackt? Hier sind die aktuellen Gewinnzahlen. © AntonioGuillem/Imago

Im Eurojackpot am Dienstag (9. August) geht es um 36 Millionen Euro. Hier finden Sie die richtigen Zahlen für den Jackpot.

Kassel – Der Eurojackpot ist bei der Ziehung am Dienstag (9. August) gut gefüllt. Insgesamt 36 Millionen Euro können Spielerinnen und Spieler abräumen. Dafür benötigen sie jedoch die richtigen Gewinnzahlen.

Sollte bei der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag niemand den Jackpot knacken, steigt die Gewinnsumme weiter an. Insgesamt kann der Jackpot seit der Einführung der neuen Eurojackpot-Regeln Ende März eine Gewinnhöhe von 120 Millionen Euro erreichen. Auch eine zweite wöchentliche Ziehung am Dienstag wurde neu eingeführt – sie fand erstmals am 29. März 2022 statt.

Eurojackpot-Zahlen heute (9. August): Die Gewinnzahlen der Ziehung

Menschen aus ganz Europa fiebern dienstags und freitags der Eurojackpot-Ziehung entgegen – auch viele Fans des Spiels Lotto 6aus49. Die Ziehung findet um 20 Uhr in der finnischen Hauptstadt Helsinki statt. Allerdings wird sie im Gegensatz zur Lotto-Ziehung nicht live übertragen.

Wer die fünf Gewinnzahlen und die zwei Eurozahlen richtig tippt, kann über Nacht zum Multimillionär werden. Das sind die aktuellen Eurojackpot-Zahlen:

Gewinnzahlen 5 aus 50 6 - 11 - 39 - 40 - 47 Eurozahlen 2 aus 12: 7 - 8 (Alle Angaben ohne Gewähr)

Eurojackpot-Zahlen am Dienstag (9. August): Ziehung der Gewinnzahlen um 20 Uhr in Helsinki

Die Chance über Nacht reich zu werden wollen sich viele nicht entgehen lassen. Daher nehmen sie regelmäßig an der europäischen Lotterie teil. Wer Eurojackpot spielen will, sollte jedoch einiges beachten.

Um an der Ziehung teilzunehmen, muss zunächst ein Eurojackpot-Tippschein ausgefüllt werden. Nur so haben Sie auch eine Chance auf den Millionengewinn. Pro Tippfeld müssen jeweils fünf aus 50 sowie zwei aus 12 Zahlen angekreuzt werden. Pro Tippfeld liegt der Einsatz bei zwei Euro plus der Bearbeitungsgebühr, die sich je nach Landeslotteriegesellschaft unterscheidet.

Teilnehmende aus 18 Ländern fiebern der Eurojackpot-Ziehung am Dienstag (9. August) entgegen

Der Eurojackpot ist eine europaweite Lotterie. Neben Deutschland kann in folgenden 18 Ländern teilgenommen werden:

Dänemark

Deutschland

Estland

Finnland

Italien

Island

Kroatien

Lettland

Litauen

Niederlande

Norwegen

Polen

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Eurojackpot-Zahlen am Dienstag: Gewinnchance liegt heute bei 1:140 Millionen

Die Wahrscheinlichkeit, den Eurojackpot zu knacken, ist jedoch sehr gering. In der Gewinnklasse eins liegt die Gewinnchance bei 1:140 Millionen. In der Gewinnklasse zwei liegt die Chance bei 1:7 Millionen.

Die Spielteilnahme beim Eurojackpot ist ab 18 Jahren erlaubt. Doch Vorsicht, Glücksspiel kann süchtig machen. Betroffene finden Hilfe bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA). (sne)