Stromausfall in Deutschland: Diese Vorräte empfehlen Experten

Bei einem langandauernden Stromausfall lohnt es sich, einige Dinge auf Vorrat zu haben. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Was tun, wenn das Licht ausgeht? Diese Lebensmittel und Vorräte sollten Sie für einen Stromausfall parat haben.

Hamburg – In Zeiten, in denen es wieder Krieg in Europa gibt, bekommt man Angst. Angst, selbst in eine Situation zu kommen, in der einem der angenehme Alltag, in dem wir leben, genommen wird. Momentan wird diese Angst von der Energie-Krise noch geschürt.

Wie man sich am besten auf einen längeren Stromausfall vorbereitet, verrät 24hamburg.de hier.

Zunächst will man während eines Stromausfalls natürlich nicht im Dunkeln sitzen und sollte zu diesem Zweck Taschenlampen, Batterien, LED-Lampen oder Camping-Leuchten parat haben. Außerdem empfiehlt es sich, Laptop, Handy und Co. immer geladen und geladene Ersatz-Akkus in Reserve zu haben. Wer einen Gaskocher wie zum Campen zu Hause hat, kann natürlich auch damit sein Essen zubereiten. Lebensmittel sollten pro Person für zehn Tage auf Vorrat sein.