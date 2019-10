Neue Supermarkt-Kette eröffnet erste Filialen - das Sortiment hat eine Besonderheit

Teil des Edeka-Konzerns

Öko-Produkte boomen wie nie. Edeka will noch stärker von diesem Trend profitieren und eröffnet eigene Bio-Supermärkte.

Hamburg - Bio-Produkte boomen in Deutschland. Edeka will nun ein größeres Stück dieses Kuchens abbekommen. Mit der Eröffnung des Bio-Fachmarktes „Naturkind“ steigt Deutschlands größter Lebensmittelhändler in das Bio-Geschäft ein. In Hamburg und Dinkelsbühl startet am Donnerstag jeweils ein „Naturkind“-Biomarkt. Sie sollen Neugeschäft bringen: „Viele Bio-interessierte Verbraucher kaufen gezielt im Fachmarkt ein. Daher sind wir überzeugt, dass Naturkind einen neuen Kundenstamm erreichen kann“, sagte der Geschäftsführer von Edeka Nord, Stefan Giese. In Hamburg verkauft Edeka damit fast 7000 Bioartikel.

Neue Filialen in Deutschland: Im Bio-Supermarkt von Edeka sind auch die Regale nachhaltig

Die Regale sind laut abendblatt.de aus nachhaltiger Produktion, an den Wänden hängen Moosplatten fürs Raumklima. Es gebe alle Basisprodukte, zudem aber auch Produkte wie Lupinen-Bratwürstchen, Bio-Hundefutter oder veganen Pflanzendünger.

Bioprodukte sind längst Massenware. Sowohl Bioketten als auch konventionelle Supermärkte und Discounter drängen auf den Markt. Allein 2018 gaben deutsche Verbraucher fast elf Milliarden Euro für Bio-Lebensmittel aus, mehr als in jedem anderen EU-Land und 5,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Edekas neuer Bio-Supermarkt: Harter Wettbewerb

Warum hat man sich bei Edeka für einen eigenen Laden entschieden und nicht einfach das Produktsortiment erweitert? Vertriebs- und Marketingvorstand Claas Meinecke sagte laut faz.net: „Zum einen werden Supermärkte mit Bio-Verbandsware bislang kaum oder gar nicht beliefert. Zum anderen wollen Käufer, die Wert auf Bioqualität legen, kein so breites Sortiment wie in herkömmlichen Supermärkten.“

Video: Bio-Lebensmittel schützen laut Studie vor Krebs

Der Wettkampf um die Bio-Kundschaft wird immer größer. Auch Lidl und Aldi setzen seit einiger Zeit vermehrt auf ein großes Bio-Sortiment. Lidl hatte Anfang des Jahres fast alle Molkereiprodukte seiner Bio-Eigenmarke mit dem Bioland-Siegel versehen. Sind Bioprodukte denn wirklich so viel gesünder?

dpa/erb