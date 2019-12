Edeka und Netto führen neuen Kassenbon ein - spürbare Änderung für alle Kunden

Nach der Kassenbonpflicht

Kunden der Supermärkte Edeka und Netto werden künftig nach dem Einkauf wohl etwas überrascht sein. Das liegt aber nicht an der Kassenbonpflicht.

Die „Belegerteilungspflicht“ verpflichtet Händler zum Drucken von Kassenbons.

Edeka und Norma führen umweltfreundlicheres Kassenbonpapier ein.

Schwarz auf weiß gibt es die Kassenbelege im Supermarkt dann nicht mehr.

Hamburg - „Brauchen Sie den Kassenzettel?“ - „Nein, danke!“ - Dieser kurze Dialog wird an deutschen Kassen bald nicht mehr zu hören sein. Denn ab dem 1. Januar 2020 gilt die „Belegerteilungspflicht“. Das bedeutet, dass ab kommendem Jahr jeder Kunde bei jedem Einkauf einen Kassenbon erhalten muss. Kurz vor der Bonpflicht setzt sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier für eine Ausnahmeregelung ein. Schließlich sind viele der bald verpflichtenden Bons nicht erwünscht und umweltbelastend.

Edeka und Netto führen neues Papier für Kassenbons ein

Die Umweltbelastung durch die „Belegerteilungspflicht“ möchten Edeka und Netto durch neue Kassenbons eindämmen. Bislang druckt der Edeka-Verbund seine Kassenbelege auf phenolfreies und FSC-zertifiziertes Papier. Nun setzen die beiden Supermärkte neues Kassenrollenpapier in ihre Geräte ein, wie der Verbund in einer Pressemitteilung ankündigte.

Das neue Papier wird auch FSC-zertifiziert sein. Allerdings handelt es sich um ein Thermopapier in einer charakteristischen blau-grauen Farbe. „Blue4est“ heißt das Produkt, das Edeka und Netto nun verwenden wollen. Auf den weißen Kassenbons erscheint durch Wärme die Schrift auf dem Papier.

So soll es auch auf dem „Blue4est“-Papier sein. Jedoch wird bei den neuen Kassenbelegen hierfür eine rein physikalische statt einer chemischen Reaktion genutzt. Dadurch werden keine Chemikalien für die Farbentwicklung verwendet werden, teilt Edeka mit.

Edeka und Netto reagieren mit neuem Produkt auf „Belegerteilungspflicht“

Das Unternehmen nennt weitere Vorteile des bläulichen Kassenbonpapiers: Der Kontakt mit Lebensmitteln in der Einkaufstasche ist unbedenklich, das „Blue4est“-Papier kann im Altpapier entsorgt werden und die Schrift auf dem neuen Material verblasst nicht durch Licht oder Feuchtigkeit.

Und wie sieht es bei der #Bonpflicht aus? Hier gehe es vor allem um die Bekämpfung von Umgehungstatbeständen, so #Merkel. "Aber ob man 140 Tausend Kilometer Thermopapier bedrucken muss, weiß ich nicht", sagt die Kanzlerin und weist auf geplante Ausnahmeregelungen hin. pic.twitter.com/0sO3z4sQI0 — CDU/CSU (@cducsubt) December 18, 2019

Das letzte Wort zur „Belegerteilungspflicht“ scheint nicht gesprochen zu sein. Am 16. Dezember appellierte das Wirtschaftsministerium laut dpa für Ausnahmen von der Kassenbonpflicht für „Massengeschäfte“ wie etwa beim Bäcker oder an der Eisdiele. Dort werde eine Vielzahl der Bons „in der Regel im Müll landen“, sagte ein Ministeriumssprecher in Berlin.

Auch interessant für Verbraucher: Die Modekette H&M sieht sich aktuell dem Vorwurf ausgesetzt seine Mitarbeiter ausspioniert zu haben. Darüber berichtet merkur.de*

Ein Rückruf für ein Pflegeprodukt für Babys ist aktuell über die Gefahrenapp KATWARN geteilt worden. Das Produkt einer Biomarke könnte für Babys gefährlich werden.

*merkur.de ist Teil der Ippen-Digital-Zentralredaktion