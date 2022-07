Dr. Oetker stellt seine Gastronomie-Pläne wieder ein und schließt alle Standorte

Von: Jessica Jung

Produkte von Dr. Oetker sind für Verbraucher in fast jedem Supermarkt und Discounter erhältlich. Ein Angebot steht nun allerdings vor dem Aus. Hier mehr lesen:

Dortmund – Dr. Oetker hat ein großes Sortiment in vielen Supermärkten und bietet neben Backwaren unter anderem Pizzen, Müsli und Desserts an. Doch Kunden von Dr. Oetker müssen nun auf ein Angebot des Unternehmens verzichten, wie RUHR24 weiß.

Somit muss Dr. Oetker seine Bistro-Pläne aufgeben. Seit 2020 hat das Unternehmen dafür gekämpft, sich auch in der Gastronomie-Welt einen Namen zu machen, doch der Plan ging nicht auf. So mussten die beiden Cafés „Gugelhupf & Du“ in Frankfurt geschlossen werden. Die Puddingrestaurants „Pudu Pudu“ in Kaliforniern, haben diese Woche ebenfalls dichtgemacht. Ein Sprecher des Unternehmens klärt über die Gründe auf.