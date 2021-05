Neuheit bei der Deutschen Bahn: Kunden können Erstattung noch einfacher einfordern

Digitalisierung

Ein Service bei der Deutschen Bahn soll in Zukunft wesentlich einfacher werden. Kunden müssen dann vieles nicht mehr analog erledigen.

Deutschland - Wenn der Zug sich um eine Stunde oder mehr verspätet, besteht für Kunden die Möglichkeiten, sich einen Teil des Ticketpreises zurückzuholen. Dieser Service soll bald noch einfacher werden, wie RUHR24* berichtet.

Denn bisher mussten Kunden ihr Erstattungsformular immer bei der Post oder in Reisezentren am Bahnhof abgeben. Die Deutsche Bahn will die Erstattung bei Verspätung in Zukunft aber vereinfachen*. Das Formular soll ganz einfach über die App des Unternehmens aufgerufen und ausgefüllt werden.

Der neue, digitale Erstattungsantrag würde aber vorerst nicht das Ende des klassischen Fahrgastrechte-Formulars bedeuten. Wer will, kann sein Geld nach wie vor über den analogen Weg einfordern.