Aldi: Kundin verschluckt beinahe gefährlichen Fund in Sandwich - „Husten und Würgen“

Schockierendes Facebook-Foto

Eine Aldi-Süd-Kundin ist stinkwütend auf den Discounter: Nach ihren Angaben hätte sie beim Verspeisen eines dort gekauften Sandwiches beinahe ein Plastikteil verschluckt.

Aldi-Süd-Kundin entdeckt gefährlichen Inhalt in ihrem Sandwich

Sie postet ein Foto davon auf Facebook : „Ich hätte es beinahe verschluckt“

Aldi antwortet: „Tut uns schrecklich leid"

Das hätte übel enden können - zumindest, wenn man den Worten einer Aldi-Süd-Kundin glaubt. Auf Facebook hat eine Frau an den Discounter geschrieben: „Heute in einem Ihrer Sandwiches gefunden: Ein Kunststoffteil!“ Dazu hat sie auch ein Foto des vermeintlichen Plasktikobjekts hochgeladen. „Ich hätte es beinahe verschluckt, es blieb aber im Rachen hängen und nach einigem Husten und Würgen hatte ich es dann in der Hand.“ Nun ist die Kundin ziemlich sauer und macht ihremÄrger in dem Posting Luft: „Grob fahrlässig nenne ich sowas!“

Aldi reagiert: „Wir hoffen, dass du dich nicht verletzt hast!“

Der Discounter hat bereits auf die Beschwerde der wütenden Kundin reagiert: „... dass du ein Kunststoffteil in deinem Sandwich gefunden hast, tut uns schrecklich leid...“, schreiben die Aldi-Mitarbeiter auf Facebook. „So etwas darf nicht passieren. Wir hoffen, dass du dich nicht verletzt hast!“ DieSicherheit undGesundheit der Kunden stehe im Mittelpunkt der „umfangreichen“ Qualitätssicherungsmaßnahmen. Des weiteren wurde die Kundin per Facebook aufgefordert, ein Kontaktformular auszufüllen, in dem sie genaue Informationen zu dem gekauften Produkt angegeben soll. Und noch einen Wunsch hat Aldi Süd an die Frau gerichtet: „Bitte bewahre denFremdkörper auf“. Man wolle sich wieder bei Ihr melden.

Aldi-Kundin postet mehrere Fotos: Sandwich mit Krustenbraten und Krautsalat

Um was es sich bei dem Fund der Kundin genau handelt, ist auf dem Foto schwer zu erkennen. Tatsächlich könnte es sich um ein Stück Plastik handeln - allerdings ist es dunkelbraun verfärbt und macht den Eindruck, als wäre es erhitzt oder gebacken worden. Die Kundin hat aber nicht nur ein Foto des Fundes hochgeladen, sondern zwei weitere Bilder, die zeigen sollen, in welchem Aldi-Produkt sie die gefährliche Entdeckung gemacht hat. Der Zutatenliste auf dem einen Foto ist zu entnehmen, dass es sich um ein Sandwich mit Krustenbraten und Krautsalat handelt. Auf einem anderen Foto erkennt man das Mindesthaltbarkeitsdatum: Es handelt sich um den 16. Februar 2020.

