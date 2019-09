Vorsicht, Metallsplitter! Achtung bei diesem Produkt  - bei Aldi, Real und Co. 

Rückruf bei Real

Gesundheitsgefahr besteht bei einem beliebten Produkt, das unter anderem bei Aldi und Real erhältlich ist. Es kann Metallstückchen enthalten:

Update vom 12. September: Aldi Nord hat bekanntgegeben, dass der Lieferant Delizza GmbH den Aktionsartikel „Trader Joe’s Röstzwiebeln, 200 g“ jetzt mit allen Mindesthaltbarkeitsdaten bis einschließlich 29.05.2020 öffentlich zurückruft. Eine regionale Eingrenzung wie bei der ursprünglichen Rückrufaktion von Ende Juli gibt es nun nicht mehr.

Gesundheitsgefahr! Dieses Nahrungsmittel bei Real könnte Metallstückchen enthalten

Ursprungsmeldung vom 11. September: Düsseldorf - Ein Hersteller aus den Niederlanden ruft Röstzwiebeln zurück, die unter anderem bei der Einzelhandelskette Real in Deutschland verkauft wurden. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in Einzelfällen kleine Metallsplitter in dem Produkt befinden“, teilte Real in einer Kundeninformation mit, die das Portal Lebensmittelwarnung.de am Mittwoch veröffentlichte.

Betroffen sei bei Real das Produkt „TOP Taste Röstzwiebeln 280g“ mit folgenden Losnummern:

L 9142



L 9143

L 9144

Alle betroffenen Losnummern sind mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 20.5.2020 versehen.

Real habe die Ware aus dem Verkauf genommen. Kunden könnten bereits erworbene Artikel zurückbringen, hieß es. Der Kaufpreis werde erstattet.

Real: Beliebtes Produkt kann gesundheitsgefährdend sein

In einer eigenen Mitteilung warnte der niederländische Hersteller TOP Taste BV neben der bei Real betroffenen Ware auch vor „TOP Taste Röstzwiebeln 280g“ mit den Losnummern L 9157 (Mindesthaltbarkeitsdatum 4.6.2020) und L 9158 (5.6.2020).

