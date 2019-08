Neues Flaschen-Design bei Aldi - Kundin kritisiert Discounter heftig

Der Umwelt zuliebe

von Daniel Geradtz schließen

Aldi setzt bei seinem Mineralwasser auf dünnere Flaschen. Darunter leidet offenbar das Handling, worüber sich eine Kundin via Facebook beschwert.

Essen - Der Einzelhandel hat Einwegverpackungen den Kampf angesagt. Derzeit gibt es einige Initiativen und Kampagnen, in denen sich Unternehmen dafür einsetzen, weniger Plastik zu verwenden und damit das Müllaufkommen zu reduzieren. Auch Aldi Süd hat sich dieses Ziel gesetzt. Der Discounter setzt seit kurzer Zeit auf dünnere Flaschen für sein Mineralwasser. Darüber beschwerte sich eine Kundin nun via Facebook.

Aldi erklärt neues Flaschendesign

Die Userin postete ein Bild mit einer Flasche, die an einigen Stellen eingedrückt ist. Dazu verfasste sie den Kommentar: „Neue Plastikflaschen für Mineralwasser, die so dünn sind, dass man sie kaum handhaben kann. Was hat sich Aldi nur dabei gedacht?“

Tapetenwechsel gefällig? Im Onlineshop von Segmüller finden Sie garantiert die richtigen Möbel für Ihr Zuhause!*

Aldi Süd reagierte in einem Post auf die Frage. Die Antwort lautet: „Wir haben uns dabei gedacht, dass wir weniger Plastik verwenden und somit in der Produktion Ressourcen schonen. Das kommt wiederum der Umwelt zugute. Natürlich testen wir bei solchen Veränderungen vorher auch das Handling der Flaschen. Wir sind jedoch auch über jedes Feedback dankbar und geben es gerne weiter.“

Video: Die Umweltministerin wirbt fürs Leitungswasser-Trinken

Aldi-Kundin auch mit der Qualität nicht mehr zufrieden

Die Frage der Kundin war damit zwar beantwortet, doch ihr Problem ist damit freilich nicht gelöst. Sie kritisiert außerdem: „Wir werden umstellen, da auch die Wasserqualität nicht mehr die gleiche ist. Trotzdem danke für das Feedback.“

Im Anschluss daran entstand eine lebhafte Diskussion. Eine andere Userin meint spöttisch: „Ich hab gehört, mit zwei Händen soll es funktionieren oder willst du hier allen Ernstes erzählen, du wärst nicht in der Lage, Wasser aus einer Flasche unfallfrei in ein Glas zu gießen?“

Die Verfasserin des ursprünglichen Beitrags erklärte daraufhin, dass es ihr bei der Kritik schließlich auch um ältere Menschen gehe, deren Motorik aufgrund von Rheuma oder Arthrose eingeschränkt sein könnte. „Wenn eine volle Flasche dann aufgrund des dünnen Materials einknickt, helfen auch die zwei Hände zum Halten und eingießen nicht, weil das Wasser im Schwall raus und neben das Glas geht. Im Übrigen, sind sie froh, dass bei Ihnen alles unfallfrei abläuft und Sie nie alt und krank werden.“

Es muss sich wohl in Zukunft zeigen, ob Aldi das veränderte Verpackungsdesign beibehält oder Anpassungen vornimmt. Andere Supermarktketten hatten in der Vergangenheit bereits bei Obst und Gemüse auf Plastikverpackungen verzichtet. Auch Real will diesem Beispiel folgen. Allerdings lässt sich die Kette bis Ende 2020 Zeit, um seine Maßnahme umzusetzen.

dg

*Werblicher Link