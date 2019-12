Rückruf bei Netto und Aldi: Gefährliche Bakterien in Salat gefunden - Gesundheitsgefahr droht

Unter anderem bei Aldi Süd steht der Salat, in dem Bakterien gefunden wurden, im Kühlregal (Symbolbild).

Mehrere Discounter betroffen

Ein Produkt, das bei Aldi Süd und Netto im Kühlregal steht, ist von einem Rückruf betroffen. Bei einer Probe wurden Listerien gefunden, die gefährlich werden können.

München - Salate, die bei mehreren Discountern im Kühlregal steht, sind von einem Rückruf betroffen. Es handelt sich dabei um den abgepackten Salat mit der Aufschrift „Snack Time - Salatcup Hähnchen mit Senf-Dressing“, der von Aldi Süd in Teilen von Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz sowie in Teilen von Bayern verkauft worden ist. Auch Netto Marken-Discount warnte vor dem Verzehr.

Betroffen ist zudem der „Fresh Care Hähnchensalat mit Sylter Dressing“, der in Netto-Filialen zu finden ist. Aldi Nord rief zusätzlich noch den „Trader Joe’s“ Fertigsalat“ in der Sorte „Hähnchen“ zurück.

Rückruf bei Aldi Süd und Netto: Bakterien in abgepacktem Salat entdeckt

Laut einer Mitteilung von der Internetseite Produktwarnung.eu sind bei Routinekontrollen Listerien im Produkt gefunden worden. Zurückgerufen werden alle Artikel mit den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 22.10.2019 bis 29.10.2019. Anderen Produkte sind nicht betroffen. Währenddessen ruft die Solidargemeinschaft Unser Land Hühnereier der Güteklasse A zurück. Betroffen sind die Supermärkte Edeka und Rewe sowie mehrere Landkreise im Umkreis von München. Deutschlandweit findet dagegen gerayde ein Iglo-Rückruf statt.

Listerien sind Bakterien, die grippeähnliche Symptome mit Fieber und Durchfall auslösen können - schwerwiegende Folgen kann der Verzehr für Schwangere, Kleinkinder und Personen mit geschwächtem Immunsystem haben. Behörden lösten deshalb in besonders schweren Fällen sogar Alarm mit den Warn-Apps Katwarn oder Nina aus - wie etwa in einem Fall aus Ostfriesland.

+ Der „Snack Time - Salatcup Hähnchen mit Senf-Dressing“ von Aldi ist von einem Rückruf getroffen. Es wurden Listerien gefunden. © Screenshot Aldi

Rückruf von „Salatcup“ wegen Listerien - vom Verzehr wird dringend abgeraten

Gefunden worden waren die Bakterien in den Kidneybohnen, die Teil des Salats sind. Vom Verzehr der Produkte mit betreffendem Mindesthaltbarkeitsdatum wird dringend abgeraten. Die Artikel wurden vorsorglich aus dem Handel genommen. Vom Verzehr abgeraten wird auch dieses Produkt. In den Bockwürsten können sich Plastikteile befinden. Eineunangenehme Überraschung erlebte ein Aldi-Kunde, als er ein Glas mit Wurst öffnete. Er reagierte drastisch.

Kunden, die den „Salatcup Hähnchen mit Senf-Dressing“ bei Aldi Süd, „Trader Joe’s“ Fertigsalat“ von Aldi Nord oder den „Fresh Care Hähnchensalat mit Sylter Dressing“ bei Netto gekauft haben, können die Produkte in den Filialen zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.

Auch Aldi Nord ist im November 2019 von mehreren Rückruf-Aktionen betroffen. So wurde in bestimmten Tiefkühlprodukten ein erhöhter Gehalt an Chlorat gefunden.

