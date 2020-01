Mann öffnet Konservendose von Aldi - und macht den wohl ekligsten Fund aller Zeit

Ein Mann hat bei Aldi einen erschreckenden Fund in einer Dose gemacht. (Symbolbild)

Ein Kunde will eine Konservendose von Aldi öffnen und macht dabei einen widerlichen Fund. Er wendet sich an Aldi, der Discounter reagiert.

Ein Kunde kauft bei Aldi Süd ein Produkt mit eigentlich langer Haltbarkeit

ein Produkt mit eigentlich langer Haltbarkeit Beim Öffnen der Verpackung macht er einen ekelerregenden Fund

Er wendet sich über Facebook an das Unternehmen und erhält schnell eine Antwort

München - Ein Kunde öffnet eine Konservendose von Aldi Süd und macht dabei eine ekelerregende Entdeckung. Er wendet sich zur Aufklärung über Facebook direkt an das Unternehmen - dieses antwortet schnell.

Aldi: Widerwärtiger Fund in Produkt schockiert

Gerade wenn durch die Verpackungsmethode eines Artikels der eigentliche Inhalt nicht überprüft werden kann, vertrauen die Menschen den Angaben auf den jeweiligen Etiketten. Doch das hat einem Aldi*-Kunden in diesem Fall auch nichts genutzt. Denn beim Öffnen des Artikels machte er eine wirklich widerliche Entdeckung. Obwohl die Verpackung nach außen hin eigentlich unversehrt ausgesehen hat und auch das Mindesthaltbarkeitsdatum erst 2022 auslaufen würde, gab es beim Öffnen einer Konservendose Sonnenmais der Aldi*-Eigenmarke Garten Krone eine böse Überraschung. Denn der gesamte Inhalt war bereits großflächig mit einem Schimmelpilz überzogen, sodass der Inhalt kaum mehr als Mais auszumachen war.

+ Diesen Anblick erlebte ein Mann, als er eine Dose von Aldi öffnete. © Facebook Screenshot

Aldi: Kunde fotografiert Ekel-Fund und kontaktiert das Unternehmen

Mit drei Bildern, die die optisch unversehrte Konserve, das Mindesthaltbarkeitsdatum und den starken Schimmelbefall zeigen, wandte sich der Kunde daraufhin direkt über Facebook ohne große Worte an das Unternehmen. Eine Mitarbeiterin von Aldi* Süd entschuldigte sich umgehend bei dem betroffenen Kunden und teilte diesem mit, dass Lebensmittel immer auch ohne Kassenzettel in der jeweiligen Filiale umgetauscht werden können.

Ein anderer unbeteiligter Kommentator vermutet, dass bei der Abfüllung des Mais noch Restluft in der Konservendose geblieben sein musste, die dann den Schimmelbefall verursacht hat.

+ Aldi reagierte bereits auf den Ekel-Fund eines Mannes. © Facebook Screenshot

