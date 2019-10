Haute-Couture beim Discounter?

von Richard Strobl schließen

Hollywood-Star Halle Berry hat ihre erste eigene Mode-Kollektion designt. Die Berry-Kleider gibt es schon bald beim Discounter Aldi.

München - Aussehen wie die Hollywood-Stars. Diesen Wunsch hegen etliche Fans weltweit. Und genau deshalb bringen die Stars selbst gerne einmal ihre eigenen Mode-Kollektionen auf den Markt. Nun macht auch das ehemalige Bond-Girl Halle Berry diesen Schritt. Allerdings sind die von ihr designten Kleidungsstücke nicht in teuren Haute-Couture-Läden zu finden, sondern werden schon bald beim Discounter Aldi Süd angeboten.

Aldi bringt Mode-Kollektion von Hollywood-Star ins Sortiment

Die Liste von weltweiten Kino-Krachern, in denen Halle Berry mitspielte ist lang. Einen ihrer bekanntesten Auftritte hatte die heute 53-Jährige im Jahr 2002 an der Seite von Pierce Brosnan im James-Bond-Film „Stirb an einem anderen Tag“. Hier stieg sie im knappen Bikini aus dem Meer. Bikinis sind in Halle Berrys neuer Aldi-Kollektion allerdings nicht zu finden.

Aldi: Halle Berry designt Modereihe - So viel kosten die Teile

Vielmehr hat die Hollywood-Schauspielerin nun eine Herbst-/Winter-Kollektion entworfen. Die Damenmode-Kollektion nennt Halle Berry „Blue Motion by Halle Berry“. Enthalten sind warme Winterjacken, Pullover und Cardigans für den Herbst, Kurz- und Langarmshirts, Blusen, Kleider, Jeans und sogar Stiefeletten sind enthalten. Knapp 40 Teile hat Halle Berry entworfen.

Doch die Berry-Kollektion wird nicht im Designer-Laden zu finden sein, sondern beim deutschen Discounter Aldi Süd verkauft werden. Ab dem 4. November sollen die Teile hier in den Verkauf gehen. Dem Verkaufsort entsprechend werden auch die Preise ausfallen: Einige Teile, wie ein T-Shirt oder Accessoires sollen sogar für unter zehn Euro über den Tresen gehen. Die Jacke wird es für knapp 35 Euro geben.

Auch US-Sängerin Anastacia entwarf bereits eine Mode-Kollektion für Aldi.