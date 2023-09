Veganer Käsehersteller insolvent: Schon bei der „Höhle der Löwen“ platzte der Deal

Von: Patricia Huber

Trotz steigender Beliebtheit veganer Produkte meldet Happy Cheeze Insolvenz an. Hohe Rohstoffpreise und Energiekosten sind die Hauptgründe.

Cuxhaven – Vegane Alternativen für Fleisch, Fisch oder Käse sind in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Besonders die Jüngeren greifen immer öfter auch zur Alternative ohne tierische Bestandteile, wie der Ernährungsreport 2022 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zeigt. Das gesteigerte Interesse an den Produkten haben auch die Lebensmittelproduzenten erkannt, wodurch immer mehr Marken mit veganen Alternativen auf den Markt drängen. Doch nicht jedes Unternehmen kann sich hier durchsetzen.

Insolvenz: Veganer Käsehersteller mit „anhaltenden Liquiditätsproblemen“

Jetzt musste die Happy Cheeze GmbH einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen, wie die Lebensmittelzeitung berichtet. Das Unternehmen stellt pflanzliche Käsealternativen her, die unter dem Namen „Dr. Mannah’s“ verkauft werden.

Als Hintergrund für die Probleme nennt der Insolvenzverwalter Moritz Sponagel aus Bremen „anhaltende Liquiditätsprobleme in Folge stark gestiegener Rohwarenpreise und Energiekosten in Kombination mit Umsatzrückgängen aufgrund einer verstärkten Kaufzurückhaltung der Verbraucherinnen und Verbraucher“.

Vegane Alternativen werden immer beliebter. Doch ein Hersteller musste jetzt Insolvenz anmelden. © Doreen Fiedler/dpa

Happy Cheeze insolvent: 27 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betroffen

In dem Unternehmen sind derzeit 27 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt. Sie wurden bereits informiert und der Betrieb soll „bis auf Weiteres“ fortgeführt werden, so die LZ. Die Gehälter sind durch das Insolvenzgeld bis einschließlich Oktober gesichert. Wie es um eine Sanierung steht, soll jetzt der vorläufige Insolvenzverwalter mit der Geschäftsführung überprüfen.

Im Jahr 2017 versuchte Happy Cheeze in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ einen Investor für sich zu gewinnen – jedoch ohne Erfolg. Während in der Sendung zwar Carsten Maschmeyer und Frank Thelen großes Interesse zeigten, so kam der Deal am Ende doch nicht zustande. „Die traditionell handwerkliche, vergleichsweise teure Herstellung und der hohe Preispunkt erschweren allerdings die Skalierung – aus diesem Grund ist der Deal letzten Endes nicht zustande gekommen“, erklärte der Gründer Mudar Mannah anschließend gegenüber dem Stern die geplatzte Einigung. (ph)