„Unsozialer Bullshit“

Von: Tobias Peter, Steven Geyer

Gesamtmetall-Präsident Wolf erntet heftige Kritik für seinen Vorstoß zur Rente mit 70 - nicht nur von Linksfraktions-Chef Bartsch.

Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Stefan Wolf, hat eine neue Debatte über die Rente mit 70 ausgelöst. Wolf hatte sich für eine schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre ausgesprochen. Scharfe Kritik an dem Vorstoß kommt nicht nur von Gewerkschaften, Sozialverbänden und Linkspartei. Auch Union und FDP reagierten skeptisch.

Wolf hatte seine Position mit der ältere werdenden Bevölkerung begründet. „Schaut man sich die demografische Entwicklung und die Belastungen der Sozial- und Rentenkassen an, dann sind die Reserven aufgebraucht. Wir werden länger und mehr arbeiten müssen“, sagte der Gesamtmetall-Chef den Funke-Medien.

„Stufenweise werden wir auf das Renteneintrittsalter von 70 Jahren hochgehen müssen – auch weil das Lebensalter immer weiter steigt.“ Ansonsten werde das System mittelfristig nicht mehr finanzierbar sein, so Wolf.

Der Vorsitzende der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, wies den Vorstoß scharf zurück: „Erst Corona, jetzt Inflation und am Ende sollen Arbeitnehmer und Rentner die Rechnung bezahlen?“, sagte Bartsch dem Redaktionsetzwerk Deutschland (RND). „Vorschläge wie die Rente erst ab 70 oder eine 42-Stunden-Woche sind unsozialer Bullshit.“ Der Linken-Politiker verwies auf Österreich: „Statt einer Rente erst ab 70 zahlen dort alle Bürger ein – auch Politiker und Manager“, so Bartsch. „In Österreich liegt die durchschnittliche Rente 800 Euro höher als hierzulande und sie wird ab 65 Jahren ausbezahlt. Was Österreich kann, muss auch Deutschland können.“

Kritik am Wolf-Vorschlag kam auch vom Paritätischen Gesamtverband: „Die Forderung nach der Rente mit 70 ist nichts anderes als eine Rentenkürzung mit Ansage“, sagte dessen Geschäftsführer Ulrich Schneider dem RND. Viele Menschen in anstrengenden Berufen, wie insbesondere auch in der Pflege, würden schon jetzt das Renteneintrittsalter nicht erreichen und Abschläge in Kauf nehmen müssen, so Schneider. „Um die Rente solidarisch und zukunftsfest zu finanzieren, braucht es stattdessen endlich die Einführung einer Bürgerversicherung, in die alle, auch Selbständige, Freiberufler, Politiker und Beamte einzahlen.“

Skepsis selbst in der Union

So sieht es auch der Deutsche Gewerkschaftsbund. „Anstatt immer wieder neue Debatten zum Renteneintrittsalter zu befeuern, sollten wir darüber reden, wie das Thema solidarisch und gesamtgesellschaftlich anzugehen ist“, sagte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel. „Die Finanzierung der Rente ist eine Verteilungsfrage. Und die wahre Konfliktlinie liegt hier zwischen Kapital und Arbeit und nicht zwischen den Generationen.“

Selbst die wirtschaftsnahen Bundestagsfraktion von Union äußerte sich skeptisch: „Für die Anhebung der Regelaltersgrenze gibt es keinen akuten Handlungsbedarf“, sagte der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der CDU/CSU, Stephan Stracke, dem RND. Bis 2030 steige die Regelaltersgrenze bereits auf 67 Jahre an, und die Rentenkommission der vorherigen Bundesregierung hatte einen Alterssicherungsbeirat eingesetzt, der bis 2026 eine Einschätzung abgeben solle, ob danach eine weitere Anhebung erforderlich ist. „Ich erwarte von Bundesminister Heil, dass er die Empfehlungen der von ihm selbst eingesetzten Rentenkommission befolgt“, betonte CSU-Politiker Stracke.

In Deutschland wird nach aktueller Rechtslage die Altersgrenze für die Rente ohne Abschläge bis 2029 schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) lehnt eine weitere Anhebung ab. Im Koalitionsvertrag heißt es: „Es wird keine Rentenkürzungen und keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben.“ Wegen der insbesondere zwischen SPD und FDP sehr unterschiedlichen Vorstellungen gibt es in dieser Legislaturperiode keine großen Renten-Reformen.