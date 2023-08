Union fordert bezahlte Pflegezeit – nach Vorbild von Elterngeld

Von: Lisa Mayerhofer

Teilen

Viele Pflegebedürftige werden zu Hause betreut. (Symbolbild) © Monkey Business 2/Imago

Viele Pflegebedürftige werden zu Hause betreut. Die Union fordert nun für die Pflege von Angehörigen eine finanzielle Ersatzleistung nach dem Vorbild des Elterngeldes.

Berlin – Millionen Deutsche pflegen ihre Angehörigen zu Hause und müssen deshalb Verdienstausfälle in Kauf nehmen. Die Union fordert nun für die Pflege von Angehörigen eine finanzielle Ersatzleistung nach dem Vorbild des Elterngeldes. „Dem größten ‚Pflegedienst‘ Deutschlands gebührt mehr Respekt und Unterstützung“, hieß es im Entwurf eines Positionspapiers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, das den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) am Donnerstag vorlag. Sozialverbände begrüßten den Vorstoß.

Elterngeld als Erfolgsmodell auch für Pflege von Angehörigen?

Konkret sprach sich die CDU-CSU-Fraktion für die Einführung einer „Entgeltersatzleistung/Lohnersatzleistung analog zum Elterngeld bei der Pflegezeit beziehungsweise Familienpflegezeit“ aus. „Wer sich mit Hingabe um Pflegebedürftige in der Familie kümmert, sollte dafür entlastet werden – gerade, wenn man dafür zeitweise aus dem Beruf aussteigen muss und das Einkommen über Monate fehlt“, sagte der CDU-Gesundheitspolitiker Tino Sorge dem RND.

Das Elterngeld nannte er „ein Erfolgsmodell“. „Was für Kinder gilt, sollten wir auch für die Ältesten unserer Gesellschaft diskutieren“ betonte er. Das sei eine Frage der Generationengerechtigkeit.

Auch die Ampel-Parteien sprachen sich in ihrem Koalitionsvertrag dafür aus, pflegenden Angehörigen und Nahestehenden mehr Zeitsouveränität zu ermöglichen, „auch durch eine Lohnersatzleistung im Falle pflegebedingter Auszeiten“.

Pflege von Angehörigen: Aktuelle Ansprüche

Aktuell haben pflegende Angehörige zwar Anspruch auf Freistellung von ihrem Job. Abgesehen von zinslosen Darlehen gibt es aber bei längerer Pflegezeit keine finanzielle Unterstützung. Nur bei einer kurzzeitigen Arbeitsverhinderung von bis zu zehn Arbeitstagen in einer akuten Pflegesituation haben sie Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld ähnlich dem Krankengeld.

Sozialverbände begrüßen Vorschlag zur bezahlten Pflegezeit

Sozialverbände unterstützten die Forderung der Union. So sprach sich auch der Sozialverband Deutschland (SoVD) für eine finanzielle Unterstützung für pflegende Angehörige aus. SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier ergänzt gegenüber IPPEN.MEDIA: „Über fünf Millionen Deutsche sind pflegebedürftig, 80 Prozent von ihnen werden zu Hause betreut – zumeist von Angehörigen. Diese mehr als drei Millionen Menschen tun nicht nur den zu Pflegenden etwas Gutes, sie entlasten damit auch die Gesellschaft.“

Für sie müssten schnell mehr Entlastungs- und Unterstützungsangebote her, ob in Form vom Ausbau der Tagespflege, bei den ambulanten Diensten oder als bessere Beratung und Pflegekurse im häuslichen Umfeld, so Engelmeier. „Wie beim Elterngeld brauchen wir angemessene Pflegezeiten mit Lohnersatzleistungen für entgangenes Arbeitsentgelt, um eine bessere Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf zu schaffen. Pflegende Angehörige müssen wir zudem mit einer besseren Absicherung für die Rente unterstützen.“

Der Paritätische Wohlfahrtsverband nannte die Idee einer Lohnersatzleistung „sehr gut und lange überfällig“. „Neben verlässlichen Entlastungsangeboten brauchen pflegende Angehörige einen einklagbaren Rechtsanspruch, Zeit und materielle Absicherung“, erklärte Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes.

Die Union spricht sich in ihrem Papier dem Bericht zufolge außerdem für Steuerfreibeträge für pflegende Angehörige aus sowie eine bessere Rentenversorgung von pflegenden Angehörigen. Thema sind demzufolge auch Verbesserungen der Arbeitsbedingungen für Pflegefachkräfte.

Mit Material der AFP