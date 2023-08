T-Shirt und Handy zu Geld machen

Von: Hanna Gersmann

Illustration. © Moritz Wienert

In deutschen Haushalten liegen ungenutzte Produkte im Wert von 82 Milliarden Euro herum. Worauf Verbraucherinnen und Verbraucher achten sollten, die ihre ausrangierten Sachen verkaufen wollen.

Die ausgelatschten Birkenstock-Sandalen des Apple-Günders Steve Jobs waren einem Käufer 210 000 Euro wert. Für ein tiefviolettes Lieblingskleid von Lady Di zahlte jemand eine halbe Million. Natürlich, das sind Rekordsummen, nicht zu erwarten für die eigenen farbigen Kleider oder die Badelatschen, die nach dem Sommer ausgedient haben. Trotzdem seien die Deutschen auf dem Second-Hand-Trip, Bürgerinnen und Bürger machten gebrauchte Kleidung, Bücher und Möbel zunehmend zu Geld, erklärt das Statistische Bundesamt. Dessen Expertinnen und Experten rechnen vor, dass private Haushalte im Jahr 2021 im Schnitt 35 Euro im Monat durch den Verkauf gebrauchter Waren eingenommen haben – und damit acht Euro mehr als noch fünf Jahre zuvor. Der Erlös ist überschaubar, das Potenzial allerdings ist größer.

Das Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov hat im Auftrag von Ebay-Kleinanzeigen und mit wissenschaftlicher Begleitung des Wuppertal Instituts Ende des vergangenen Jahres eine Studie sozusagen zu den Dachböden Deutschlands gemacht: Demnach liegen in deutschen Haushalten ungenutzte Produkte im Wert von 82 Milliarden Euro herum – pro Haushalt Dinge im Wert von 2025 Euro. Darunter: Klamotten, Bücher, CDs und DVDs, auch Elektrogeräte, Smartphones, Tablets. Dafür sollten sich durchaus auch Käuferinnen oder Käufer finden.

Mehr als die Hälfte der für die Studie befragten Leute gab sich überzeugt, dass der Gebrauchtkauf zunehmend eine wirtschaftlich bessere Alternative zum Neukauf wird. Gut für die Umwelt ist es allemal, wenn ausrangierte, aber noch nutzbare Dinge nicht direkt im Müll landen. Andere können sie nutzen, verzichten dafür vielleicht auf ein neues Stück, Ressourcen werden gespart.

Jüngere Menschen verkaufen ihre gebrauchten Sachen häufiger im Netz als ältere

Und: Längst lassen sich die Dinge nicht mehr nur auf dem guten alten Flohmarkt oder im Second-Hand-Laden verkaufen, sondern ganz leicht im Netz. Das nutzen Jüngere öfter als Ältere. 23 Prozent der 25- bis 44-Jährigen geben laut den Bundesstatistiker:innen an, ihre Artikel online anzubieten, bei den über 65- bis 74-Jährigen sind es nur sieben Prozent.

Auf dem Flohmarkt fällt meist die Standgebühr an. Der Second-Hand-Laden verlangt gewöhnlich eine Kommission. An manche Läden wie Oxfam oder Humana lässt sich nur spenden. Einige Mode-Discounter und -Onlineshops bieten die Rücknahme getragener Kleidung an, allerdings meist gegen Gutscheine für den Kauf neuer Kleidung. Das ist alles vergleichsweise leicht zu durchschauen, bei den zahlreichen Gebrauchtwaren-Seiten im Internet, den Second-Hand-Plattformen, Online-Marktplätzen oder Flohmarkt-Apps, mag das anders erscheinen.

Doch gibt die Stiftung Warentest, die in diesem Jahr elf verschiedene Portale gecheckt hat, auf denen Kleidung verkauft werden kann, hilfreiche, ganz grundsätzliche Tipps: „Achten Sie auf die Saison“, heißt einer. Shorts verkauften sich zum Beispiel schlecht im Winter. Ein anderer: „Manchmal ist kein Geschäft besser als eines, über das Sie sich ärgern.“ Man solle sich eine Preisuntergrenze setzen. Und weiter: Eine Sendung ist beschädigt, aber Sie haben sie unversichert verschickt? Viele Portale böten Schutz für Verkäufer:innen und Käufer:innen und würden helfen, wenn die Zahlung über das Portal laufe. Grundsätzlich sei es besser, den versicherten Versand zu wählen, zum Beispiel bei einer 28-Euro-Steppjacke. Bei einem Shirt für 3,50 Euro könne hingegen der einfache Versand, etwa die Bücher- und Warensendung der Post für 1,95 Euro reichen. Und noch ein Rat: Wer nur gelegentlich private Gegenstände verkaufe, müsse keine Steuern zahlen.

Alte Handys: Portale für generalüberholte Ware verdienen immer mit

Prinzipiell gibt es zwei verschiedene Geschäftsmodelle, um seine ausrangierten Dinge zu verkaufen, schreiben die Warentester:innen. Wer viele T-Shirts und andere Kleidungsstücke loswerden wolle und sie nicht in Eigenregie etwa über Vinted, Kleinanzeigen oder Ebay verkaufen wolle, schicke „seinen Stapel besser an Ankaufsportale wie Momox oder Sellpy“. Da sei der Aufwand geringer. Aussagekräftige Fotos, detaillierte Beschreibungen, um Verkaufschancen zu erhöhen, sowie freundlich zu beantwortende Nachfragen von Kaufinteressierten – all das entfalle. Es reichten schon wenige Angaben, um einen Preis angezeigt zu bekommen. Allerdings werde weniger, um nicht zu sagen wenig, gezahlt: „Für eine im Sommer gekaufte 30-Euro-Bluse wird im Herbst lediglich 2,30 Euro geboten.“ Für hochwertige Designer-Mode gebe es übrigens extra Portale wie Buddy & Selly, Rebelle oder Vestiaire Collective. Da seien „hohe Preise für Vintageteile drin“, so die Stiftung.

Ankaufsportale gibt es auch für anderes, etwa für Elektronikprodukte wie Handys, Laptops und Tablets. Statt sich Portal für „Second-Hand“ oder „Gebrauchtes“ zu nennen, geben sie sich auch gerne das Label Refurbished, Portal für Generalüberholtes. Sie werben damit, die angekauften Geräte kontrolliert und ausgebessert wieder auf den Markt zu bringen. Wie sie genau arbeiten, erklären die meisten auf ihren Webseiten. Einige kaufen beispielsweise nur bestimmte Modelle eines Handys ein. Das Prinzip ist aber immer gleich. „Die Anbieter machen Gewinn, wenn sie die Produkte zu einem höheren Preis verkaufen, als sie zuvor bezahlt haben“, heißt es auf verbraucherzentrale.de, einer gemeinsamen Internetseite der Verbraucherzentralen in Deutschland.

Zudem würden die von den Plattformen geschürten Erwartungen nicht immer erfüllt: „Auch wenn ein Portal damit wirbt, dass es alle Produkte ‚sofort zum Festpreis“ ankauft oder innerhalb von 24 Stunden bezahlt, könnte es Gründe dafür geben, dass die Plattform Ihr Produkt nicht annimmt“, erklärt die Verbraucherzentrale. Man möge wichtige Details in den AGB, den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, nachlesen etwa zu Zahlungsfristen, sich Erfahrungsberichte im Internet anschauen, die zeigen, wie schnell Geld ausgezahlt wurde, und mögliche Gebühren beachten, etwa für den Fall, dass ein eingesandtes Produkt nicht angekauft wird, zurückgesandt oder eventuell entsorgt wird.

Und: Auf Handys, Laptops oder Tablets seien oft sensible Daten gespeichert. Die Verbraucherschützer:innen raten: „Löschen Sie alle Daten und verbundenen Konten und setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück, bevor Sie es an das Portal versenden. Erfragen Sie auch, ob die Plattform zusätzlich eine professionelle Datenlöschung anbietet.“ Damit der Verkauf am Ende keinen Ärger macht und sich lohnt – auch wenn es nur Sachen mit Preisen von Ottonormalverbraucher:innen sind.